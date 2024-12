سرقات من نوع جديد.. القرود تدخل عالم الجريمة المنزلية

اقتحم قرد منزلا في جنوب أفريقيا وسرق جهاز التحكم في التلفزيون، مما أدى إلى تشغيل إنذار الطوارئ بالمنزل في اليوم التالي لعيد الميلاد، واستدعى ذلك استجابة سريعة من وحدات الأمن التي قامت بمطاردته، وفقا لما ذكرته شركة الأمن "مي 7 ناشيونال غروب".

وأوضحت الشركة، التي يقع مقرها في مدينة بيترماريتزبرج بجنوب إفريقيا في منشور لها على فيسبوك، "فور تلقينا إشعار طلب المساعدة، تم إرسال العديد من فرق الأمن على الفور إلى المنزل".

