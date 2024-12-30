"تناول هذا الطعام جريمة".. بريطاني يدعو لمقاطعة مطاعم ماكدونالدز بسبب دعمها لإسرائيل

‘أستغفر الله، يوجد مسلمون يأكلون في هذا المكان.." بهذه الجملة عبر مواطن بريطاني عن غضبه داخل أحد فروع مطاعم ماكدونالدز في لندن، بسبب مواصلة البعض ارتياده، رغم دعم الشركة لإسرائيل، وواصل الناشط المتضامن كلامه وانفعاله بعدما شاهد مسلمين يتناولون طعامهم هناك.

"إسرائيل تطعم جيش الاحتلال الإسرائيلي طعامًا مجانيًا من ماكدونالدز".. احتجاج بريطاني على مواصلة ارتياد مطعم مقاطع بسبب دعمه الاحتلال #فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/vvq3WuOTix — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 29, 2024

وأضاف "ماكدونالدز متواطئ في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني". وأشار إلى عرض مقطع فيديو في ميدان بيكاديللي لضحايا مستشفى كمال عدوان الذي تم حرقه وتدميره بالكامل، بينما تطعم إسرائيل جنودها وجبات مجانية من ماكدونالدز".

واختتم رسالته بقوله "سواء كنت مسلما أم لا، فإن تناول هذا الطعام يعد جريمة. إسرائيل تقتل الفلسطينيين من أجل المتعة، إسرائيل أبادت أكثر من ألف عائلة، وكلما أنفقت أموالك على هذه المؤسسة غير الإنسانية، فأنت متواطئ في الإبادة"، حسب حديثه.

وخلال الشهور الماضية، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو من داخل فروع ماكدونالدز يطالبون فيها الزبائن بمقاطعة سلسة المطاعم الأميركية الشهيرة.

قام نشطاء بالاحتجاج ضد سلسلة مطاعم ماكدونالدز في لندن تنديداً بتواطؤهم في الحرب الإسرائيلية على أطفال غزة. pic.twitter.com/WpRHDejuft — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) December 21, 2024

اعتصام عشرات المتظاهرين المناصرين لفلسطين أمام أحد فروع سلسلة مطاعم مكدونالدز في لندن "داعين لمقاطعتها بسبب دعمها لإسرائيل" pic.twitter.com/XmhNtLcnMC — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) November 5, 2023

مسنة تقف وحيدة أمام أحد فروع مكدونالدز في لندن احتجاجًا على حرب غزة⁣ pic.twitter.com/8TOkQvYQFS — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 26, 2023

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تأثير المقاطعة

خرجت دعوات المقاطعة قبل 15 شهرا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في فلسطين.

وكان إعلان سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في إسرائيل عن تبرعها بآلاف الوجبات المجانية للجنود الإسرائيليين في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد أشعل شرارة حملات مقاطعة واسعة النطاق طالت فروعها في مختلف أنحاء العالم.

وقد أعلنت شركة ماكدونالدز تسجيلها انخفاضا مفاجئا في مبيعاتها العالمية خلال الربع الثاني هذا العام، وهو أول تراجع لها في 13 ربعا، بحسب ما أوردت رويترز.

وانخفضت أرباح أكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة بالعالم في النصف الأول إلى 3.95 مليارات دولار من 4.11 مليارات دولار في النصف المقابل من 2023.

وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ إن مبيعات الشركة العملاقة شهدت تباطؤا في نمو مبيعاتها العالمية للربع الرابع على التوالي.

وكان رئيس ماكدونالدز التنفيذي كريس كيمبكزينسكي قد قال في يناير/كانون الثاني الماضي إن الشركة شهدت "ضررا ملموسا" في عدد من الأسواق بالشرق الأوسط وخارجها بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي قابلها العرب والمسلمون وآخرون من مختلف العالم بمقاطعة العلامات التجارية الداعمة لإسرائيل نصرة لغزة.