منوعات|المملكة المتحدة

"تناول هذا الطعام جريمة".. بريطاني يدعو لمقاطعة مطاعم ماكدونالدز بسبب دعمها لإسرائيل

Youths gather outside a McDonald's restaurant in London, Sunday, Sept. 4, 2011. About 1,200 McDonald's restaurants in Britain will begin displaying the calorie count of each food and drink item on their wall-mounted menu boards this week, as part of a government-led program to fight obesity and promote healthier eating, the chain said Sunday. McDonald's already puts calorie information on its Web site and the back of its tray liners, but this is the first time the figures will be displayed prominently in its restaurants outside the U.S. The chain has similar calorie menu boards in New York City, which became the first in the U.S. to put a calorie posting law in place in 2008.The British program is voluntary, and relies on partnering companies to fulfill their health pledges. Other chains that have signed up to the British Department of Health calorie display program include Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut and Starbucks. (AP Photo/Lefteris Pitarakis)
إعلان سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في إسرائيل عن تبرعها بآلاف الوجبات المجانية للجنود الإسرائيليين في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أشعل شرارة حملات المقاطعة (أسوشيتد برس)
إيمان بوجملين
30/12/2024

‘أستغفر الله، يوجد مسلمون يأكلون في هذا المكان.." بهذه الجملة عبر مواطن بريطاني عن غضبه داخل أحد فروع مطاعم ماكدونالدز في لندن، بسبب مواصلة البعض ارتياده، رغم دعم الشركة لإسرائيل، وواصل الناشط المتضامن كلامه وانفعاله بعدما شاهد مسلمين يتناولون طعامهم هناك.

وأضاف "ماكدونالدز متواطئ في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني". وأشار إلى عرض مقطع فيديو في ميدان بيكاديللي لضحايا مستشفى كمال عدوان الذي تم حرقه وتدميره بالكامل، بينما تطعم إسرائيل جنودها وجبات مجانية من ماكدونالدز".

واختتم رسالته بقوله "سواء كنت مسلما أم لا، فإن تناول هذا الطعام يعد جريمة. إسرائيل تقتل الفلسطينيين من أجل المتعة، إسرائيل أبادت أكثر من ألف عائلة، وكلما أنفقت أموالك على هذه المؤسسة غير الإنسانية، فأنت متواطئ في الإبادة"، حسب حديثه.

وخلال الشهور الماضية، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو من داخل فروع ماكدونالدز يطالبون فيها الزبائن بمقاطعة سلسة المطاعم الأميركية الشهيرة.

إعلان

 

تأثير المقاطعة

خرجت دعوات المقاطعة قبل 15 شهرا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في فلسطين.

وكان إعلان سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في إسرائيل عن تبرعها بآلاف الوجبات المجانية للجنود الإسرائيليين في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد أشعل شرارة حملات مقاطعة واسعة النطاق طالت فروعها في مختلف أنحاء العالم.

وقد أعلنت شركة ماكدونالدز تسجيلها انخفاضا مفاجئا في مبيعاتها العالمية خلال الربع الثاني هذا العام، وهو أول تراجع لها في 13 ربعا، بحسب ما أوردت رويترز.

وانخفضت أرباح أكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة بالعالم في النصف الأول إلى 3.95 مليارات دولار من 4.11 مليارات دولار في النصف المقابل من 2023.

وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ إن مبيعات الشركة العملاقة شهدت تباطؤا في نمو مبيعاتها العالمية للربع الرابع على التوالي.

وكان رئيس ماكدونالدز التنفيذي كريس كيمبكزينسكي قد قال في يناير/كانون الثاني الماضي إن الشركة شهدت "ضررا ملموسا" في عدد من الأسواق بالشرق الأوسط وخارجها بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي قابلها العرب والمسلمون وآخرون من مختلف العالم بمقاطعة العلامات التجارية الداعمة لإسرائيل نصرة لغزة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان