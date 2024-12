وفاة ممثلة شابة أثناء جلسة يوغا على الشاطئ في تايلند

لقيت الممثلة الروسية كاميلا بيلياتسكايا البالغة من العمر 24 عاما، مصرعها بطريقة مأساوية عندما جرفتها موجة عاتية إلى البحر أثناء ممارستها التأمل على حصيرة يوغا وردية اللون، في منطقة صخرية قرب نقطة مراقبة شهيرة بجزيرة كوه ساموي في تايلند.

الحادثة التي وقعت يوم الجمعة الماضي أثارت الحزن والصدمة، وسلطت الضوء على مخاطر الأمواج العالية خلال موسم الرياح الموسمية.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، وقعت الحادثة في منطقة "لاد كوه" بمنطقة بو فوت، مقاطعة سورات ثاني.

وأظهرت كاميرات المراقبة وصول كاميلا إلى موقف السيارات قرب نقطة المراقبة في الساعة 12:57 ظهرا بسيارة حمراء، حيث خرجت منها وحملت حصيرة يوغا رغوية، ثم توجهت بمفردها نحو الصخور المطلة على خليج تايلند.

