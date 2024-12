أميركا.. العثور على جثة بتجويف عجلة طائرة

يحقق مسؤولون أميركيون في هاواي في واقعة العثور على جثة داخل تجويف عجلة طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" التي كانت متجهة من شيكاغو إلى ماوي.

وأوضحت شركة الطيران في بيان نقلته شبكة" سي إن إن" أن الجثة عُثر عليها في تجويف عجلة الهبوط الرئيسية لطائرة "بوينغ 787-10" عند وصول الرحلة "يو إيه 202" (UA202) إلى مطار كاهولوي في ماوي ظهر الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الرحلة وصلت في الموعد المحدد، وفقا لبيانات موقع تتبع الرحلات الجوية.

Body found in wheel well of United Airlines flight to Hawaii. Poor guy just wanted a free ride for Christmas since everything is so expensive. 😔 pic.twitter.com/IVo5cqOLTx

— B. Wilkins lll 🇺🇸 𓃠 (@ScummyMummy511) December 26, 2024