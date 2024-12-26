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كبّر وردد الشهادة.. ناجٍ من تحطّم الطائرة الأذربيجانية يوثّق لحظات مرعبة قبل السقوط

A drone view shows the crash site of an Azerbaijan Airlines passenger plane near the city of Aktau, Kazakhstan December 25, 2024. REUTERS/Azamat Sarsenbayev
طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت في رحلة من باكو إلى غروزني في روسيا، تحطمت قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان (رويترز)
26/12/2024

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لأحد ركاب الطائرة الأذربيجانية قبيل تحطمها أمس الأربعاء 25 ديسبمر/كانون الثاني 2024.

وظهر في الفيديو راكب يتلو الشهادتين ويصلي على النبي محمد -عليه الصلاة والسلام- بصوت عالٍ، في حين بدت علامات الرعب والترقب على ركاب آخرين وسط أجواء صعبة داخل الطائرة قبل وقوع الحادث.

ووثق الفيديو لحظات ما قبل الكارثة، إذ سُمع أحد الركاب يتضرع بالدعاء والتكبير، مما أثار تعاطفًا عالميًا على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما بين الجمهور العربي.

ووصف العديد من المغردين الفيديو بأنه "حساس ومؤثر"، مشيرين إلى الشجاعة الروحية لبعض الركاب في مواجهة هذا الموقف العصيب.

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وكانت وزارة النقل في كازاخستان أعلنت أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الوطنية من طراز "إمبراير 190″، تحطمت قرب مدينة أكتاو -غربي كازاخستان-، خلال رحلتها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني في جمهورية الشيشان الروسية.

وأقلت الطائرة 67 شخصًا -بينهم 5 من أفراد الطاقم-، في حين أسفر الحادث عن وفاة 35 شخصا ونجاة 32 آخرين. وذكرت وزارة الطوارئ الكازاخستانية أنها سيطرت على الحريق الناتج عن التحطم سريعًا، في حين نُقل الناجون إلى مستشفى قريب لتلقي الرعاية الطبية.

ووفقًا لتقارير الخطوط الجوية الأذربيجانية، فقد واجهت الطائرة مشاكل تقنية أجبرتها على الهبوط الاضطراري على بعد نحو 3 كيلومترات من مدينة أكتاو. وصرّحت الشركة بأنها تجري تحقيقات شاملة لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء الحادث، إذ تُنسق مع السلطات الكازاخستانية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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