مصر.. منع استضافة العرّافين والمنجمين على وسائل الإعلام

حظرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر استضافة العرّافين والمنجّمين على كل القنوات والإذاعات والمواقع التابعة لها.

رئيس الهيئة أحمد المسلماني أكد، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يأتي في إطار "مواجهة الترويج للخرافات واحترام العقل وتعزيز المعرفة العلمية".

وشدد المسلماني على ضرورة الابتعاد عن الترويج لممارسات المنجّمين والمشعوذين "الذين يسعون لبناء شهرة كاذبة عبر تقديم توقعات عشوائية لا أساس علمي لها"، معتبرًا أن من واجب وسائل الإعلام "التصدي للجهل الذي يستهدف إهانة العقل وتسفيه المعرفة".

وكانت السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا في ظاهرة استضافة العرّافين والمنجّمين على الشاشات خاصة في مواسم نهاية العام. وقد أثارت هذه الظاهرة جدلًا كبيرًا بين منتقدين يصفونها بأنها استغلال للجهل والخرافة، ومدافعين يعتبرونها نوعًا من الترفيه غير الضار.