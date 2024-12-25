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مصر.. منع استضافة العرّافين والمنجمين على وسائل الإعلام

أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصدر: حسابه عبر الفيسبوك
قرار أحمد المسلماني جاء بعدما شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في ظاهرة استضافة العرّافين والمنجّمين على الشاشات خاصة في نهاية العام (مواقع التواصل الاجتماعي)
إيمان بوجملين
25/12/2024

حظرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر استضافة العرّافين والمنجّمين على كل القنوات والإذاعات والمواقع التابعة لها.

رئيس الهيئة أحمد المسلماني أكد، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يأتي في إطار "مواجهة الترويج للخرافات واحترام العقل وتعزيز المعرفة العلمية".

وشدد المسلماني على ضرورة الابتعاد عن الترويج لممارسات المنجّمين والمشعوذين "الذين يسعون لبناء شهرة كاذبة عبر تقديم توقعات عشوائية لا أساس علمي لها"، معتبرًا أن من واجب وسائل الإعلام "التصدي للجهل الذي يستهدف إهانة العقل وتسفيه المعرفة".

وكانت السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا في ظاهرة استضافة العرّافين والمنجّمين على الشاشات خاصة في مواسم نهاية العام. وقد أثارت هذه الظاهرة جدلًا كبيرًا بين منتقدين يصفونها بأنها استغلال للجهل والخرافة، ومدافعين يعتبرونها نوعًا من الترفيه غير الضار.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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