ارتكب "مجزرة" في الكنغر.. السلطات الأسترالية تلقي القبض على رجل قتل 98 حيوانا

يواجه رجل أسترالي يبلغ من العمر 43 عامًا اتهامات بقتل ما يقرب من 100 حيوان كنغر، بعدما تم القبض عليه واتهامه بارتكاب جرائم قسوة على الحيوانات لدى العثور على 98 كنغرا ميتا شمال سيدني.

وعثرت الشرطة على حيوانات الكنغر ميتة على أرض مملوكة للحكومة الفدرالية في بلدة سينغلتون، على بعد نحو 140 كيلومترًا شمال سيدني في ولاية نيو ساوث ويلز الساحلية الشرقية، إلى جانب ذخيرة وخرطوشتين في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

Man arrested after shooting nearly 100 kangaroos north of Sydney https://t.co/ACwy280uJW — BNO News Live (@BNODesk) December 23, 2024

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قالت شرطة نيو ساوث ويلز إن رجلا يبلغ من العمر 43 عامًا وجهت إليه اتهامات بارتكاب 6 جرائم بشأن الحادث بعد تحقيق.

تم القبض على الرجل أثناء مداهمة أحد العقارات في ويليامتاون، على بعد نحو 70 كيلومترًا شرق سينغلتون، يوم الجمعة.

وأثناء تنفيذ أمر تفتيش، قالت شرطة نيو ساوث ويلز إن الضباط عثروا على 3 أسلحة نارية وصادروها. كما تم ضبط عدد من الأسلحة النارية من عقار ثانٍ في المنطقة.

وجهت للرجل 6 تهم وهي ارتكاب فعل من أفعال القسوة المشددة على حيوان، وإطلاق النار على منطقة محظورة في الكومنولث، وكذا التعدي على أراضي الكومنولث، وعدم الاحتفاظ بسلاح ناري بأمان وليس مسدسا بل سلاحًا ناريًا محظورًا، وإيذاء أو محاولة إيذاء حيوان محمي، وحامل رخصة الفئة "أ" أو "ب" ليس لديه مخزن معتمد.

إعلان

وصادرت الشرطة منذ ذلك الحين عددًا من الأسلحة النارية من عقار ثانٍ في منطقة هانتر، وتم إصدار إشعار بتعليق الأسلحة النارية.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان لها، "تم منح الرجل إفراجًا مشروطًا صارمًا للمثول أمام محكمة ريموند تراس المحلية يوم الاثنين 13 يناير/كانون الثاني 2025".

والكنغر حيوانات أصلية محمية في كل ولاية وإقليم أسترالي، حيث ينص القانون المحلي على أن أي شخص تثبت إدانته بإيذاء حيوان محمي في نيو ساوث ويلز يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة عامين عن كل جريمة.