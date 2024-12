ارتكب "مجزرة" في الكنغر.. السلطات الأسترالية تلقي القبض على رجل قتل 98 حيوانا

يواجه رجل أسترالي يبلغ من العمر 43 عامًا اتهامات بقتل ما يقرب من 100 حيوان كنغر، بعدما تم القبض عليه واتهامه بارتكاب جرائم قسوة على الحيوانات لدى العثور على 98 كنغرا ميتا شمال سيدني.

وعثرت الشرطة على حيوانات الكنغر ميتة على أرض مملوكة للحكومة الفدرالية في بلدة سينغلتون، على بعد نحو 140 كيلومترًا شمال سيدني في ولاية نيو ساوث ويلز الساحلية الشرقية، إلى جانب ذخيرة وخرطوشتين في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

