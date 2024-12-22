"إيمان أهل غزة" يدفع متظاهرة بريطانية لاعتناق الإسلام

أعلنت ناشطة بريطانية تدعى ريتشيل إسلامها خلال مشاركتها في مظاهرة داعمة لغزة في العاصمة لندن، مشيرة إلى أن إيمان وصبر أهل غزة كانا دافعا لها للتعمق في معرفة الإسلام، وهذا قادها في النهاية إلى اعتناقه.

ففي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت ريتشيل تتحدث عن رحلتها نحو الإسلام. وأوضحت أن ابنتها سألتها عن سر صمود الفلسطينيين في غزة رغم ما يتعرضون له من قمع واضطهاد، فأجابت بأن السبب هو إيمانهم العميق كونهم مسلمين.

"واضح تماما أن الإسلام هو الدين الحق".. بريطانية تعتنق الإسلام وتنطق الشهادتين خلال مشاركتها في مظاهرة تضامنية مع غزة في بريطانيا pic.twitter.com/gLzo6DLDuf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 21, 2024

وشاركت ريتشيل في مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية، مطالبةً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما أعربت عن تأثرها بصبر الغزاويين، واعتبرت سلوكهم مصدر إلهام للعديد من البريطانيين. وأضافت: "من الواضح جدا أن الإسلام هو دين الحق".

ولا تزال شوارع لندن تشهد مظاهرات حاشدة يشارك فيها عشرات الآلاف، ممن يتجمعون وسط المدينة للتضامن مع فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار.

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ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا شرسة على غزة أسفرت عن سقوط قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.

والمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.