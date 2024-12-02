توقيف راكبة روسية سافرت من نيويورك إلى باريس دون تذكرة!

ألقت السلطات الفرنسية القبض على امرأة روسية في مطار شارل ديغول بالعاصمة باريس، بعد أن تمكنت من ركوب طائرة قادمة من نيويورك دون شراء تذكرة صعود.

وتمكنت السيدة التي يتراوح عمرها بين 55 و60 عاما، وتحمل جواز سفر روسيا وإقامة أمريكية، من تجاوز نقطتي تفتيش أمني في مطار جون إف كينيدي الدولي.

Sans papiers ni carte d’embarquement, une passagère clandestine réussit à monter à bord d’un vol New York-Paris

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تفاصيل الحادثة

وبحسب الصحف الفرنسية، فقد تمكنت السيدة الروسية من الصعود على متن رحلة "دلتا إيرلاينز" رقم 264، التي أقلعت من مطار جون إف كينيدي مساء الثلاثاء الماضي.

وأمضت الراكبة الرحلة التي استمرت لأكثر من 7 ساعات، في التجول بممرات الطائرة والتنقل بين مراحيضها، مما أثار شكوك الركاب.

وعند وصول الطائرة إلى مطار شارل ديغول، اقتحم الطائرة فريق من 7 ضباط لإلقاء القبض عليها، مما تسبب في تأخير نزول الركاب لمدة 40 دقيقة.

ووفقا لشهادات بعض الركاب، لم يتم إبلاغهم عن المتسللة إلا بعد هبوط الطائرة.

فتح تحقيق

شركة "دلتا إيرلاينز" أصدرت بيانا أكدت فيه التعاون مع السلطات الأميركية والفرنسية للتحقيق في الواقعة. وقالت الشركة "لا يوجد شيء أهم من مسائل السلامة والأمن".

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من جهتها، ذكرت إدارة أمن النقل الأميركية أن المرأة اجتازت الفحص الأمني بنجاح، ولم تكن تحمل أي مواد محظورة، إلا أنها دخلت الطائرة دون تذكرة.

وصرح مسؤول في المطار الباريسي أن المرأة سبق أن تقدمت بطلب لجوء في فرنسا، لكنها لم تلب شروط الدخول الحالية، لذلك تم وضعها في منطقة انتظار مخصصة للترحيل، تمهيدا لإعادتها إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مسؤول فدرالي، قد تواجه المرأة عقوبات مدنية من إدارة أمن النقل عند عودتها إلى الولايات المتحدة، كما يمكن للسلطات في نيويورك اعتقالها، رغم عدم وجود تهم حالية بحقها.

طفلة كادت تسافر بلا تذكرة

وليست حادثة السيدة الروسية الأولى من نوعها، ففي العام 2017 تمكنت طفلة صغيرة من اختراق الإجراءات الأمنية في مطار جنيف السويسري والوصول إلى طائرة، وركوبها بلا تذكرة دون أن يكشف أمرها.

الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 7 سنوات، تمكنت من الهرب من والديها واتجهت إلى محطة جنيف المركزية للقطارات، واستقلت القطار إلى المطار ومرت من كل البوابات، وفقا لبيان المطار.

وذكر البيان أن الطفلة تمكنت من التسلل من عمليات التفتيش الأمنية "نظرا لصغر حجمها"، وكانت تقف بجوار أشخاص بالغين وعائلات وتتحرك معهم.

بعدما تمكنت من الوصول إلى الطائرة "من خلال التسلل إلى ممر يمكن الوصول إليه فقط لطفل من هذا الحجم"، لاحظها موظفو المطار وتمكنوا من إعادتها عندما اقتربت من بوابة المغادرة.