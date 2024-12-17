نجاة سائح عربي وزوجته من الموت بعد 5 ساعات من مصارعة الأمواج

تحولت رحلة استجمام لزوجين سعوديين في خليج باتايا بتايلند إلى تجربة مرعبة بعد انقلاب دراجتهما المائية ومصارعتهما الأمواج لساعات.

واستأجر مواطن سعودي يبلغ من العمر 26 عاما وزوجته دراجة مائية لمدة ساعة، لكن تأخرهما في العودة أثار قلق مشغّل الدراجة، مما دفعه إلى إطلاق عملية بحث.

Saudi Arabian tourist swims five hours to #Pattaya shore after jet ski capsized to get help for his wife. pic.twitter.com/n1GsXkPLvy — The Pattaya News Thailand (@The_PattayaNews) December 15, 2024

وفي الساعات الأولى من صباح 14 ديسمبر/كانون الأول 2024 تلقت وحدة الوقاية من الكوارث البحرية في باتايا نداء استغاثة بشأن انقلاب دراجة مائية بالقرب من شاطئ جومتين بالتنسيق مع شرطة السياحة ومتطوعي الإنقاذ للتحرك الفوري.

وعند الوصول وُجد الشاب مرهقا على الشاطئ بعد أن سبح لمسافة تزيد على كيلومترين في الظلام بحثا عن مساعدة لزوجته التي بقيت عالقة في البحر.

وأفاد الشاب بأن الدراجة المائية انقلبت، وأنهما بقيا يطفوان لأكثر من 5 ساعات، قبل أن يقرر السباحة نحو الشاطئ طلبا للمساعدة، وتم العثور على الزوجة على بعد نحو كيلومترين من الساحل متمسكة بالدراجة المائية المقلوبة ومرتدية سترة نجاة أبقتها طافية.

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وكانت الزوجة في حالة ضعف وارتجاف نتيجة البرد والإرهاق.

وتعد باتايا وجهة سياحية شهيرة، خاصة لعشاق الرياضات المائية، ومع ذلك شهدت المنطقة حوادث مشابهة في الماضي، ففي أبريل/نيسان 2023 وقع حادث تصادم بين دراجتين مائيتين أدى إلى وفاة رجل وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

وتسلط هذه الحوادث الضوء على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء سترات النجاة، بالإضافة إلى ضرورة وجود مشغّلين مرخصين ومعدات صالحة للاستخدام.

ومن أبرز إجراءات السلامة الموصى بها: