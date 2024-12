نجاة سائح عربي وزوجته من الموت بعد 5 ساعات من مصارعة الأمواج

تحولت رحلة استجمام لزوجين سعوديين في خليج باتايا بتايلند إلى تجربة مرعبة بعد انقلاب دراجتهما المائية ومصارعتهما الأمواج لساعات.

واستأجر مواطن سعودي يبلغ من العمر 26 عاما وزوجته دراجة مائية لمدة ساعة، لكن تأخرهما في العودة أثار قلق مشغّل الدراجة، مما دفعه إلى إطلاق عملية بحث.

Saudi Arabian tourist swims five hours to #Pattaya shore after jet ski capsized to get help for his wife. pic.twitter.com/n1GsXkPLvy

