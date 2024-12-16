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شاهد.. مترو نيويورك يعود بالزمن ويعيد تشغيل قطارات تعود إلى الثلاثينيات

Riding subway cars of 1930s New York, and dressing the part.© TIMOTHY A. CLARY / AFP Nearly a century after the New York subway introduced its iconic "R1-9" fleet, the agency is putting some of the railcars back into service -- and city residents are jumping on board
بعد ما يقارب 100 عام من إطلاق أسطول "آر1-9" الأيقوني في مترو نيويورك أعيد تشغيل بعض هذه العربات من جديد وتهافت سكان المدينة لركوبها (الفرنسية)
16/12/2024-|آخر تحديث: 16/12/202406:59 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أعيد تشغيل قطارات تاريخية في مترو نيويورك تعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين، حيث استقلها الركاب وهم يرتدون ملابس تعكس أزياء تلك الحقبة، في أجواء أعادت الحنين إلى زمن مضى.

ففي صباح أمس الأحد، انطلق قطار قديم من محطة "سكند أفنيو" في منطقة لور إيست سايد في مانهاتن على الخط "إف" بعد إطلاق صفارة المغادرة. وداخل عرباته، تزينت الممرات بإعلانات من الستينيات، بينها إعلان يُكرّم "الرئيس الراحل" جون كينيدي، مرفقًا بصورته بالأبيض والأسود.

وأدارت هيئة النقل "ميتروبوليتان ترانسبورت أوثوريتي" هذه المبادرة بالتعاون مع متحف ترانزيت في بروكلن، حيث أعيد تشغيل قطارات "آر1-9" التاريخية لفترة محدودة. هذه القطارات، التي صُنعت في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي، ألهمت أغنية الجاز الشهيرة "تيك آي ترين" لديوك إلينغتون.

Riding subway cars of 1930s New York, and dressing the part.© TIMOTHY A. CLARY / AFP Nearly a century after the New York subway introduced its iconic "R1-9" fleet, the agency is putting some of the railcars back into service -- and city residents are jumping on board
بعد ما يقرب من قرن على تقديم أسطول "آر1-9" الشهير في مترو نيويورك أعيد تشغيل بعض هذه العربات ليسارع سكان المدينة لركوبها (الفرنسية)

لاتويا فولتو، البالغة من العمر 40 عامًا وهي من سكان برونكس، حضرت مع ابنتها لتستقل القطار في هذه التجربة المميزة، مرتدية سترة مزينة بأكسسوارات عيد الميلاد، وقالت "هذا يعيدني إلى ذكريات جميلة، حين كنت أركب المترو مع والدتي لزيارة ملعب يانكي، وكنت أستمتع بالنظر عبر النافذة".

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أما فوكس هاتسون، المصور البالغ 53 عامًا، فقد ارتدى بزة عسكرية بألوان تمويهية مستوحاة من ملابس الجنود في الأفلام القديمة، مع قبعة عسكرية تناسب الأجواء. وقال مازحًا "الماضي يختفي بسرعة، وهذه الطريقة الوحيدة لإبقائه حيًا. إنها تجربة رائعة تثبت صمود هذه القطارات أمام اختبار الزمن".

وداخل القطار، اختلط الركاب الذين ارتدوا ملابس من الماضي مع المسافرين العصريين، مما أضفى على المشهد طابعًا فريدا يعكس اندماج زمنين مختلفين في مكان واحد.

Though the R1-9 train cars were widespread for decades since being introduced in the 1930s, they were fully withdrawn from service by 1977 © TIMOTHY A. CLARY / AFP
على الرغم من أن عربات القطار "آر1-9" انتشرت لعقود منذ تقديمها في الثلاثينيات إلا أنها أُخرجت بالكامل من الخدمة في 1977 (الفرنسية)

تود غليكمان، أحد المتطوعين في متحف ترانزيت، شارك الركاب حماسه، مناديًا عند الوصول إلى محطة: "الشارع 50. مركز روكفلر". وأوضح أهمية هذه القطارات قائلًا "كان المترو أول نظام نقل مشترك مكّن مدينة نيويورك من تحقيق تقدم هائل".

وأضاف "في أوائل القرن العشرين كان الناس يضطرون للعيش قرب مكان عملهم أو دراستهم، لكن مع افتتاح المترو في عام 1904 أصبح التنقل أسرع وأكثر سهولة، مما أسهم في نمو المدينة".

وتوقفت آخر مجموعة من قطارات "آر1-9" عن العمل في عام 1977، لكنها اليوم تعود لفترة وجيزة لتعيد إلى الأذهان الإرث التاريخي لنظام المترو ودوره في تشكيل مدينة نيويورك كما نعرفها.

المصدر : الفرنسية

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