شاهد.. مترو نيويورك يعود بالزمن ويعيد تشغيل قطارات تعود إلى الثلاثينيات

أعيد تشغيل قطارات تاريخية في مترو نيويورك تعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين، حيث استقلها الركاب وهم يرتدون ملابس تعكس أزياء تلك الحقبة، في أجواء أعادت الحنين إلى زمن مضى.

ففي صباح أمس الأحد، انطلق قطار قديم من محطة "سكند أفنيو" في منطقة لور إيست سايد في مانهاتن على الخط "إف" بعد إطلاق صفارة المغادرة. وداخل عرباته، تزينت الممرات بإعلانات من الستينيات، بينها إعلان يُكرّم "الرئيس الراحل" جون كينيدي، مرفقًا بصورته بالأبيض والأسود.

وأدارت هيئة النقل "ميتروبوليتان ترانسبورت أوثوريتي" هذه المبادرة بالتعاون مع متحف ترانزيت في بروكلن، حيث أعيد تشغيل قطارات "آر1-9" التاريخية لفترة محدودة. هذه القطارات، التي صُنعت في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي، ألهمت أغنية الجاز الشهيرة "تيك آي ترين" لديوك إلينغتون.

لاتويا فولتو، البالغة من العمر 40 عامًا وهي من سكان برونكس، حضرت مع ابنتها لتستقل القطار في هذه التجربة المميزة، مرتدية سترة مزينة بأكسسوارات عيد الميلاد، وقالت "هذا يعيدني إلى ذكريات جميلة، حين كنت أركب المترو مع والدتي لزيارة ملعب يانكي، وكنت أستمتع بالنظر عبر النافذة".

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أما فوكس هاتسون، المصور البالغ 53 عامًا، فقد ارتدى بزة عسكرية بألوان تمويهية مستوحاة من ملابس الجنود في الأفلام القديمة، مع قبعة عسكرية تناسب الأجواء. وقال مازحًا "الماضي يختفي بسرعة، وهذه الطريقة الوحيدة لإبقائه حيًا. إنها تجربة رائعة تثبت صمود هذه القطارات أمام اختبار الزمن".

وداخل القطار، اختلط الركاب الذين ارتدوا ملابس من الماضي مع المسافرين العصريين، مما أضفى على المشهد طابعًا فريدا يعكس اندماج زمنين مختلفين في مكان واحد.

تود غليكمان، أحد المتطوعين في متحف ترانزيت، شارك الركاب حماسه، مناديًا عند الوصول إلى محطة: "الشارع 50. مركز روكفلر". وأوضح أهمية هذه القطارات قائلًا "كان المترو أول نظام نقل مشترك مكّن مدينة نيويورك من تحقيق تقدم هائل".

وأضاف "في أوائل القرن العشرين كان الناس يضطرون للعيش قرب مكان عملهم أو دراستهم، لكن مع افتتاح المترو في عام 1904 أصبح التنقل أسرع وأكثر سهولة، مما أسهم في نمو المدينة".

وتوقفت آخر مجموعة من قطارات "آر1-9" عن العمل في عام 1977، لكنها اليوم تعود لفترة وجيزة لتعيد إلى الأذهان الإرث التاريخي لنظام المترو ودوره في تشكيل مدينة نيويورك كما نعرفها.