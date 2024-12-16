بعد أيام من وفاتها.. فوز فتاة مصرية بالمركز الأول في مسابقة لحفظ القرآن

اختارت اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني الطالبة الراحلة سعاد رجب المزين في المركز الأول عن فئة حفظ القرآن الكريم كاملا بقراءة متقنة، رغم وفاتها في حادث سير عقب انتهاء المسابقة.

وتمت إضافة لقب "الشهيدة" إلى جانب اسمها في قائمة الفائزين، مع عنوان "عند مليك مقتدر".

وتضمنت قائمة الفائزين 22 متسابقا ومتسابقة في مختلف الفروع، فيما من المقرر إجراء التصفيات النهائية للمؤهلين للمسابقة الدولية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول.

تفاصيل الحادث

وبالعودة إلى قصة الراحلة المزين، فبعد انتهاء مشاركتها في المسابقة يوم الأربعاء الماضي، استقلت حافلة برفقة والدتها وبعض المتسابقين، متجهين إلى مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة. وفي طريق العودة، تعرضت المركبة لحادث أدى إلى وفاة سعاد ووالدتها، وإصابة آخرين.

ونعى وزير الأوقاف المصري الدكتور أسامة الأزهري، وقيادات الوزارة، المتسابقة سعاد رجب المزين ووالدتها، اللتين وافتهما المنية إثر الحادث.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله الذي لا رادّ لقضائه، وبعقول مسلِّمة بحكمة الرحيم الذي وَسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيء؛ ينعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة ومنسوبوها المتسابقةَ سعاد رجب المزين، ابنة محافظة البحيرة، ووالدتها الكريمة، السيدة عبير، اللتين وافتهما المنية pic.twitter.com/xYx1zHZ7zt — وزارة الأوقاف (@egyptAwkaf) December 12, 2024

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وكانت المزين تشارك في المسابقة للموسم الثاني على التوالي، ضمن فئة من 11 إلى 25 عامًا، علماً بأنها تحفظ القرآن بروايتي حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم.

وبحسب الصحف المحلية، فإن لجنة التحكيم وجهت لها 3 أسئلة، ولم تخطئ إلا خطأين في التجويد وليس الحفظ، وهو ما جعلها تنال إشادة الحضور.

يشار إلى أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، تقام سنويًا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وتحمل المسابقة هذا العام اسم الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي، وتستقطب مشاركين من مختلف دول العالم.