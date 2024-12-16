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بعد أيام من وفاتها.. فوز فتاة مصرية بالمركز الأول في مسابقة لحفظ القرآن

سعاد رجب المزين فيسبوك - @مسابقة بورسعيد الدولية
الفتاة المصرية الراحلة سعاد رجب المزين حققت المركز الأول عن فئة حفظ القرآن الكريم كاملا بقراءة متقنة (مواقع التواصل الإجتماعي)
إيمان بوجملين
16/12/2024

اختارت اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني الطالبة الراحلة سعاد رجب المزين في المركز الأول عن فئة حفظ القرآن الكريم كاملا بقراءة متقنة، رغم وفاتها في حادث سير عقب انتهاء المسابقة.

وتمت إضافة لقب "الشهيدة" إلى جانب اسمها في قائمة الفائزين، مع عنوان "عند مليك مقتدر".

وتضمنت قائمة الفائزين 22 متسابقا ومتسابقة في مختلف الفروع، فيما من المقرر إجراء التصفيات النهائية للمؤهلين للمسابقة الدولية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول.

تفاصيل الحادث

وبالعودة إلى قصة الراحلة المزين، فبعد انتهاء مشاركتها في المسابقة يوم الأربعاء الماضي، استقلت حافلة برفقة والدتها وبعض المتسابقين، متجهين إلى مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة. وفي طريق العودة، تعرضت المركبة لحادث أدى إلى وفاة سعاد ووالدتها، وإصابة آخرين.

ونعى وزير الأوقاف المصري الدكتور أسامة الأزهري، وقيادات الوزارة، المتسابقة سعاد رجب المزين ووالدتها، اللتين وافتهما المنية إثر الحادث.

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وكانت المزين تشارك في المسابقة للموسم الثاني على التوالي، ضمن فئة من 11 إلى 25 عامًا، علماً بأنها تحفظ القرآن بروايتي حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم.

وبحسب الصحف المحلية، فإن لجنة التحكيم وجهت لها 3 أسئلة، ولم تخطئ إلا خطأين في التجويد وليس الحفظ، وهو ما جعلها تنال إشادة الحضور.

يشار إلى أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، تقام سنويًا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وتحمل المسابقة هذا العام اسم الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي، وتستقطب مشاركين من مختلف دول العالم.

المصدر : الجزيرة

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