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سقط في وادٍ بعمق 150 مترا.. وفاة مؤسس "مانغو" الملياردير إيزاك أنديك

Spain - Isak Andic - MANGO CEO Isak Andic, CEO of MANGO. | Location: Barcelona, Catalonia, Spain. (Photo by Dusko Despotovic/Corbis via Getty Images)
بدأت رحلة إنديك في عالم الأزياء عندما انتقلت عائلته من تركيا إلى إسبانيا في صغره، افتتح أول متجر لـ"مانغو" في برشلونة عام 1984 (غيتي)
إيمان بوجملين
16/12/2024

توفي مؤسس شركة "مانغو" للأزياء إيزاك أنديك عن عمر يناهز 71 عامًا إثر حادث سقوط في وادٍ بعمق 150 مترا خلال رحلة في سلسلة جبال مونتسيرات بالقرب من برشلونة. وكان أنديك برفقة ابنه جوناثان عند وقوع الحادث.

ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية، انزلق أنديك أثناء التنزه في منطقة كهوف سالنيتر، وسقط في وادٍ عميق. واستجابت فرق الطوارئ بسرعة، حيث أُرسلت طائرة مروحية ووحدة إنقاذ جبلية إلى الموقع.

وعند وصول الأطباء لم يتمكنوا إلا من تأكيد وفاته. تولت الوحدة الجبلية للشرطة الإقليمية انتشال الجثة، وبدأت تحقيقًا لتوضيح ملابسات الحادث. يُذكر أن أنديك كان مولعًا بالجبال والمشي لمسافات طويلة.

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وأعرب المدير التنفيذي لشركة "مانغو" توني رويز عن حزنه قائلا "فقدان إيزاك (أنديك) يترك فجوة كبيرة، لكننا جميعًا نشكل جزءًا من إرثه وتجسيدا لإنجازاته. يتمثل أفضل تكريم يمكننا تقديمه لإيزاك في الاستمرار في تحقيق رؤيته لمشروع مانغو بكل فخر".

كما نعى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الفقيد، معبرًا عن تقديره لجهوده في تحويل العلامة الإسبانية إلى مرجع عالمي في عالم الأزياء.

وكان أنديك وُلد في إسطنبول عام 1953، وانتقل مع عائلته إلى إسبانيا في ستينيات القرن الماضي. أسس أول متجر لـ"مانغو" في برشلونة عام 1984، لتصبح العلامة التجارية اليوم واحدة من أبرز شركات الأزياء العالمية، مع أكثر من 2000 متجر في نحو 103 بلدان حول العالم.

تُعد مانغو من أهم ماركات التجزئة في العالم، حيث تطلق العديد من التصاميم الخاصة بالثياب والإكسسوارات. بلغت مبيعات الشركة السنوية نحو 2.5 مليار دولار أميركي في عام 2015.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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