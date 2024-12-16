سقط في وادٍ بعمق 150 مترا.. وفاة مؤسس "مانغو" الملياردير إيزاك أنديك

توفي مؤسس شركة "مانغو" للأزياء إيزاك أنديك عن عمر يناهز 71 عامًا إثر حادث سقوط في وادٍ بعمق 150 مترا خلال رحلة في سلسلة جبال مونتسيرات بالقرب من برشلونة. وكان أنديك برفقة ابنه جوناثان عند وقوع الحادث.

Se investigan las causas de la caída de 150 metros que acabó con la vida de Isak Andic, fundador de Mango Informa @adam_salvia > https://t.co/cJ78tkuY73 pic.twitter.com/bendtSQRi5 — Informativos Telecinco (@informativost5) December 15, 2024

El fundador de Mango, Isak Andic, ha fallecido este sábado a mediodía en un accidente de montaña en Collbató (Barcelona) tras caer por un barranco cerca de las cuevas de Salnitre. Tenía 71 años y era aficionado a la montaña y al senderismo https://t.co/MSJyyW6pqF — EL PAÍS (@el_pais) December 14, 2024

ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية، انزلق أنديك أثناء التنزه في منطقة كهوف سالنيتر، وسقط في وادٍ عميق. واستجابت فرق الطوارئ بسرعة، حيث أُرسلت طائرة مروحية ووحدة إنقاذ جبلية إلى الموقع.

وعند وصول الأطباء لم يتمكنوا إلا من تأكيد وفاته. تولت الوحدة الجبلية للشرطة الإقليمية انتشال الجثة، وبدأت تحقيقًا لتوضيح ملابسات الحادث. يُذكر أن أنديك كان مولعًا بالجبال والمشي لمسافات طويلة.

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وأعرب المدير التنفيذي لشركة "مانغو" توني رويز عن حزنه قائلا "فقدان إيزاك (أنديك) يترك فجوة كبيرة، لكننا جميعًا نشكل جزءًا من إرثه وتجسيدا لإنجازاته. يتمثل أفضل تكريم يمكننا تقديمه لإيزاك في الاستمرار في تحقيق رؤيته لمشروع مانغو بكل فخر".

It is with deep regret that we announce the unexpected death of Isak Andic, our non-executive Chairman and founder of Mango, in an accident that occurred this Saturday.

Isak has been an example for all of us. He dedicated his life to Mango, leaving an indelible mark thanks to his… pic.twitter.com/lWoayEcXEh — MANGO (@Mango) December 14, 2024

كما نعى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الفقيد، معبرًا عن تقديره لجهوده في تحويل العلامة الإسبانية إلى مرجع عالمي في عالم الأزياء.

Consternat per la pèrdua d’Isak Andic, empresari compromès que, amb el seu lideratge, ha contribuït a fer gran Catalunya i projectar-la al món. Deixa una empremta inesborrable en el sector de la moda catalana i global. El meu condol i el de tot el Govern a familiars, amics i a… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) December 14, 2024

وكان أنديك وُلد في إسطنبول عام 1953، وانتقل مع عائلته إلى إسبانيا في ستينيات القرن الماضي. أسس أول متجر لـ"مانغو" في برشلونة عام 1984، لتصبح العلامة التجارية اليوم واحدة من أبرز شركات الأزياء العالمية، مع أكثر من 2000 متجر في نحو 103 بلدان حول العالم.

تُعد مانغو من أهم ماركات التجزئة في العالم، حيث تطلق العديد من التصاميم الخاصة بالثياب والإكسسوارات. بلغت مبيعات الشركة السنوية نحو 2.5 مليار دولار أميركي في عام 2015.