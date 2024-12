سقط في وادٍ بعمق 150 مترا.. وفاة مؤسس "مانغو" الملياردير إيزاك أنديك

توفي مؤسس شركة "مانغو" للأزياء إيزاك أنديك عن عمر يناهز 71 عامًا إثر حادث سقوط في وادٍ بعمق 150 مترا خلال رحلة في سلسلة جبال مونتسيرات بالقرب من برشلونة. وكان أنديك برفقة ابنه جوناثان عند وقوع الحادث.

ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية، انزلق أنديك أثناء التنزه في منطقة كهوف سالنيتر، وسقط في وادٍ عميق. واستجابت فرق الطوارئ بسرعة، حيث أُرسلت طائرة مروحية ووحدة إنقاذ جبلية إلى الموقع.

وعند وصول الأطباء لم يتمكنوا إلا من تأكيد وفاته. تولت الوحدة الجبلية للشرطة الإقليمية انتشال الجثة، وبدأت تحقيقًا لتوضيح ملابسات الحادث. يُذكر أن أنديك كان مولعًا بالجبال والمشي لمسافات طويلة.

وأعرب المدير التنفيذي لشركة "مانغو" توني رويز عن حزنه قائلا "فقدان إيزاك (أنديك) يترك فجوة كبيرة، لكننا جميعًا نشكل جزءًا من إرثه وتجسيدا لإنجازاته. يتمثل أفضل تكريم يمكننا تقديمه لإيزاك في الاستمرار في تحقيق رؤيته لمشروع مانغو بكل فخر".

It is with deep regret that we announce the unexpected death of Isak Andic, our non-executive Chairman and founder of Mango, in an accident that occurred this Saturday.

Isak has been an example for all of us. He dedicated his life to Mango, leaving an indelible mark thanks to his… pic.twitter.com/lWoayEcXEh

