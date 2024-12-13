استطلاع: 27% من البريطانيين يرحبون بمساهمة الضيوف في تكلفة عشاء عيد الميلاد

كشف استطلاع للرأي أن واحدا من بين كل أربعة بريطانيين تقريبا سوف يطلب من ضيوفه في عشاء عيد الميلاد المساهمة في تكلفة الوجبة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "نات وست" للاستطلاعات الرأي، ذكر 27% من المشاركين في الاستطلاع أنهم لا يجدون غضاضة في مطالبة ضيوفهم بتقديم إسهام مالي مقابل العشاء.

وأظهر الاستطلاع أن تكلفة عشاء عيد الميلاد سوف تبلغ قيمتها 17 جنيها إسترلينيا (21.5 دولارا) للفرد في المتوسط، رغم أن القيمة قد ترتفع إلى 19.8 جنيها في لندن، ويمكن أن تصل إلى 27 جنيها في أسكتلندا.

وكشف أكثر من 53% من المشاركين في الاستطلاع أنهم خفضوا التكاليف الإجمالية لعشاء عيد الميلاد عن طريق مطالبة بعض الضيوف بإحضار وجبة إضافية.

وذكر 30% أنهم سوف يشترون أو اشتروا بالفعل هدايا عيد ميلاد مستعملة عبر منصات إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، واشترى 48% الهدايا في وقت سابق أو أثناء موسم التخفيضات.

وأشار 25% من المشاركين إلى أنهم يفكرون في إعادة إهداء الهدايا التي يحصلون عليها إذا كانت لا تناسبهم. وكشف 25% أنهم توقفوا عن تقديم الهدايا لأفراد العائلة غير المقربين، وقال 19% إنهم أصبحوا يقللون مرات الخروج في فترة العطلات، وأشار 12% إلى تقليل السفريات في موسم العطلات.

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وحثت مؤسسة نات ويست الناس على خوض "مناقشات صادقة" بشأن أوضاعهم المالية كي يستطيعوا التعامل مع التوقعات في فترة الأعياد، ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن متحدثة باسم المؤسسة قولها "من الذكاء أن يجتمع أفراد الأسرة سويا ويجدون وسائل ذكية لجعل موسم العطلات في مقدورهم من الناحية المالية".