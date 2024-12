"المؤثرون المرضى" يعلمون البريطانيين حيل الحصول على إعانات ومعاشات تقاعدية

كشف تحقيق أذاعته القناة الرابعة البريطانية عمّا وصف بـ"فضيحة المزايا الاجتماعية" في بريطانيا، مسلطا الضوء على استخدام أشخاص مصابين بأمراض مزمنة، يُطلق عليهم "المؤثرون المرضى"، لمنصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتيك توك لتبادل النصائح حول كيفية الحصول على إعانات الإعاقة.

ووفقا للتحقيق، يقوم بعض هؤلاء المؤثرين بنشر نماذج إجابات يمكن للمتابعين استخدامها في تعبئة استماراتهم. كما يتم تبادل نصائح مماثلة على منصات أخرى مثل فيسبوك.

وتقدم مقاطع الفيديو التي حصدت ملايين المشاهدات إرشادات دقيقة حول معايير تسجيل النقاط في التقييم وأهمية استخدام الكلمات المفتاحية.

Rise of 'sickfluencers': How they tell out-of-work followers exactly what to say to maximise benefits in a broken system trapping those it's meant to help: FRASER NELSON https://t.co/8tvITS6oBr pic.twitter.com/e15kw39xDk

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 5, 2024