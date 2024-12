رسائل بريدية مسرّبة تكشف ولع أسماء الأسد بالأثاث الفاخر خلال الحرب

أفادت تقارير إعلامية أن أسماء الأسد أنفقت مئات الآلاف من الدولارات على أثاث المنزل والملابس أثناء حكم زوجها بشار الأسد.

وقد اعتادت أسماء، ابنة الطبيب فواز الأخرس، المولودة في لندن والتي تزوجت من بشار الأسد عام 2000، على حياة الترف.

