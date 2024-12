شاهد.. قرية تركية مفقودة تظهر مجددا بعد غرقها في 2012

عادت قرية "داريبوكو"، المعروفة بـ"القرية الغارقة" في ولاية إسبرطة التركية، إلى الظهور بعد أكثر من 10 سنوات من غمرها بمياه سد "قاسملار"، وقد أجلت السلطات سكان القرية عام 2012 إلى منازل جديدة خلال تشييد السد، الذي اكتمل بناؤه عام 2016.

ومع انخفاض منسوب المياه نتيجة قلة الأمطار وتراجع مستوى مياه النهر مؤخرا، ظهرت معالم القرية القديمة، بما في ذلك المنازل الحجرية، والمسجد، وخطوط الكهرباء، وبعض الشوارع في مشهد جذب اهتمام عشاق الطبيعة ورحلات السفاري وهواة التصوير الفوتوغرافية.

وليست داريبوكو التركية الأولى من نوعها، ففي منطقة غاليسيا الإسبانية، عادت قرية "أسيريدو" المنسية إلى السطح بعد انخفاض منسوب الحوض المائي الذي غمرها منذ عام 1992.

ورغم عقود من الغمر، لا تزال القرية تحتفظ ببعض الهياكل القائمة، مثل المنازل والجدران وحتى سيارات قديمة متهالكة. وهذه القرية أصبحت رمزا للتغيرات المناخية وتأثير الجفاف.

