كاهن هندي يقيم صلوات وترانيم ويدعو لـ"لابنة هذه الأرض" هاريس بالفوز

أقام كاهن هندوسي صلوات وترانيم، وقرع أجراسا، للدعاء بفوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية في القرية التي ينحدر منها أسلافها.

ونظم أهل قرية ثولاسندرابورام في ولاية "تاميل نادو" هذه المراسم صباح اليوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، بحضور بعض السياح. وبعد إشعال البخور، قال الكاهن في نهاية الصلاة "يجب أن تفوز كامالا هاريس".

وكان جد هاريس من ناحية الأم، "بي في جوبالان"، ولد في القرية الواقعة جنوب الهند، قبل أكثر من قرن، قبل أن يهاجر إلى عاصمة الولاية تشيناي، حيث عمل مسؤولا حكوميا وصل إلى مستويات رفيعة لدى تقاعده.

وحفر اسم هاريس وجدها على حجر في المعبد ضمن قائمة المتبرعين، في حين نصب سياسي محلي لافتة خارج المعبد تتمنى النجاح "لابنة هذه الأرض" في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال: "إنها واحدة منا. وستفوز… وبمجرد فوزها، سنقيم صلوات خاصة (غدا الأربعاء) وسنتبرع بالطعام في المعبد".

ولفتت القرية انتباه العالم قبل 4 سنوات عندما صلى سكانها من أجل فوز الحزب الديمقراطي، الذي تنتمي إليه هاريس، في عام 2020 قبل الاحتفال بتنصيبها نائبة للرئيس الأميركي بإطلاق الألعاب النارية وتوزيع الطعام.

وزارت هاريس، التي ولدت من أم هندية وأب جامايكي هاجرا إلى الولايات المتحدة للدراسة، القرية الهندية عندما كانت في الخامسة من عمرها وتتذكر السير مع جدها على الشاطئ في تشيناي.