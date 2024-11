شاهد.. مطاردة مثيرة بشارع مزدحم في وضح النهار بكندا

اصطدم شخصان يقودان شاحنة بحصان و3 سيارات تابعة لشرطة مدينة تورنتو الكندية خلال محاولتهما الهرب في وضح النهار، قبل أن تتمكن السلطات من إلقاء القبض عليهما.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا أن شاحنة "دودج رام" مسروقة تمر في شارع كوين ستريت، وسط المدينة، فباشرت الشرطة ملاحقتها قبل وقوع الحادث.

وأظهرت لقطات من الحادث متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات الاشتباك، حيث حاولت الشاحنة الهرب بعد اصطدامها بحصان الشرطة، وتعرضت 3 سيارات دورية لاحتكاكات متفرقة خلال العملية.

وتمكن أحد الضباط من القبض على المتهمين بعد مطاردة قصيرة، حيث نُقل ضابط مصاب وحصان الشرطة، الذي يدعى "يورك"، إلى المستشفى لتقييم حالتهما.

UPDATE: OFFICER AND POLICE HORSE INJURED

– An officer who was in the police car that was rammed has been injured and is being transported to hospital

– A police horse was struck by the stolen vehicle and is being assessed

– Queen St closed from Peter to John

^lb

— Toronto Police Operations (@TPSOperations) November 1, 2024