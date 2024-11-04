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شاهد.. مطاردة مثيرة بشارع مزدحم في وضح النهار بكندا

police officers pursue one person who jumped out of an alleged stolen truck that crashed into a downtown Toronto store. credit : cp24
سيارات دورية للشرطة الكندية وهي تحاصر شاحنة صغيرة مسروقة بعد اصطدامها بمتجر (الصحافة الكندية)
إيمان بوجملين
4/11/2024

اصطدم شخصان يقودان شاحنة بحصان و3 سيارات تابعة لشرطة مدينة تورنتو الكندية خلال محاولتهما الهرب في وضح النهار، قبل أن تتمكن السلطات من إلقاء القبض عليهما.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا أن شاحنة "دودج رام" مسروقة تمر في شارع كوين ستريت، وسط المدينة، فباشرت الشرطة ملاحقتها قبل وقوع الحادث.

وأظهرت لقطات من الحادث متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات الاشتباك، حيث حاولت الشاحنة الهرب بعد اصطدامها بحصان الشرطة، وتعرضت 3 سيارات دورية لاحتكاكات متفرقة خلال العملية.

وتمكن أحد الضباط من القبض على المتهمين بعد مطاردة قصيرة، حيث نُقل ضابط مصاب وحصان الشرطة، الذي يدعى "يورك"، إلى المستشفى لتقييم حالتهما.

صرّح المفتش سكوت شوت أن وحدة الخيالة كانت في المنطقة، وحاولت اعتراض الشاحنة، لكنها تعرضت للاصطدام من قِبل المشتبه بهما اللذين حاولا الهرب، واستمرت الشاحنة في التصادم مع سيارات الدوريات، مما اضطرها في النهاية للتوقف، وتمت السيطرة على المشتبهين.

وقد عبّر رئيس شرطة تورنتو مايرون ديمكيو عن امتنانه لعدم إصابة أحد من العامة، مشيدا بجهود الشرطة في السيطرة على الوضع، قائلا "يقوم ضباطنا بعمل لا يصدق ولكنه غالبا ما يكون خطيرا للحفاظ على أمان مدينتنا".

وفي النهاية، تم القبض على المتهم بعد مطاردة قصيرة على الأقدام، ليتم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات طفيفة.

وبعد التحقيق، قالت شرطة تورنتو إنه تم توجيه عدة تهم إلى المتهمين، تشمل سرقة مركبة وإلحاق الأذى بحيوان شرطي، وتعريض سلامة العامة للخطر، والتخريب، والاعتداء على ضباط الشرطة بسلاح، ويذكر أن كلا المتهمين كانا قد أطلق سراحهما بكفالة سابقة قبل الحادث.

وتفاعل العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مع الحادث، معبرين عن دعمهم للشرطة وتمنياتهم بالشفاء للضابط وحصان الشرطة "يورك".

وانتشر مقطع فيديو يُظهر لحظة القبض، حيث علّق أحد المتابعين "عمل رائع من الشرطة.. نتمنى الشفاء العاجل للجميع".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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