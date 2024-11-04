شاهد.. مطاردة مثيرة بشارع مزدحم في وضح النهار بكندا

اصطدم شخصان يقودان شاحنة بحصان و3 سيارات تابعة لشرطة مدينة تورنتو الكندية خلال محاولتهما الهرب في وضح النهار، قبل أن تتمكن السلطات من إلقاء القبض عليهما.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا أن شاحنة "دودج رام" مسروقة تمر في شارع كوين ستريت، وسط المدينة، فباشرت الشرطة ملاحقتها قبل وقوع الحادث.

وأظهرت لقطات من الحادث متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات الاشتباك، حيث حاولت الشاحنة الهرب بعد اصطدامها بحصان الشرطة، وتعرضت 3 سيارات دورية لاحتكاكات متفرقة خلال العملية.

وتمكن أحد الضباط من القبض على المتهمين بعد مطاردة قصيرة، حيث نُقل ضابط مصاب وحصان الشرطة، الذي يدعى "يورك"، إلى المستشفى لتقييم حالتهما.

UPDATE: OFFICER AND POLICE HORSE INJURED – An officer who was in the police car that was rammed has been injured and is being transported to hospital – A police horse was struck by the stolen vehicle and is being assessed – Queen St closed from Peter to John ^lb — Toronto Police Operations (@TPSOperations) November 1, 2024

صرّح المفتش سكوت شوت أن وحدة الخيالة كانت في المنطقة، وحاولت اعتراض الشاحنة، لكنها تعرضت للاصطدام من قِبل المشتبه بهما اللذين حاولا الهرب، واستمرت الشاحنة في التصادم مع سيارات الدوريات، مما اضطرها في النهاية للتوقف، وتمت السيطرة على المشتبهين.

2 people charged in Queen West incident that left police horse and officer injured were out on bail, police say https://t.co/yRrDBvRiTL — CP24 (@CP24) November 2, 2024

وقد عبّر رئيس شرطة تورنتو مايرون ديمكيو عن امتنانه لعدم إصابة أحد من العامة، مشيدا بجهود الشرطة في السيطرة على الوضع، قائلا "يقوم ضباطنا بعمل لا يصدق ولكنه غالبا ما يكون خطيرا للحفاظ على أمان مدينتنا".

Thankful tonight that an injured officer will recover and no members of the public were hurt during the dynamic arrest of two people in a stolen vehicle in @TPS52Div. The driver of the car allegedly drove in to multiple police cars and also made contact with one of our three… https://t.co/J4mLdfj6yE — Chief Myron Demkiw (@TPSMyronDemkiw) November 1, 2024

وفي النهاية، تم القبض على المتهم بعد مطاردة قصيرة على الأقدام، ليتم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات طفيفة.

وبعد التحقيق، قالت شرطة تورنتو إنه تم توجيه عدة تهم إلى المتهمين، تشمل سرقة مركبة وإلحاق الأذى بحيوان شرطي، وتعريض سلامة العامة للخطر، والتخريب، والاعتداء على ضباط الشرطة بسلاح، ويذكر أن كلا المتهمين كانا قد أطلق سراحهما بكفالة سابقة قبل الحادث.

وتفاعل العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مع الحادث، معبرين عن دعمهم للشرطة وتمنياتهم بالشفاء للضابط وحصان الشرطة "يورك".

وانتشر مقطع فيديو يُظهر لحظة القبض، حيث علّق أحد المتابعين "عمل رائع من الشرطة.. نتمنى الشفاء العاجل للجميع".

This is not a movie being filmed Friday on Queen St. This was a real life takedown of suspects in a stolen vehicle investigation⁩ — amazing work by ⁦@TorontoPolice⁩ officers who boxed in the alleged bandits. But two people were hurt including a copper and a police horse pic.twitter.com/xcEAKB29tc — Joe Warmington (@joe_warmington) November 2, 2024