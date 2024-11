كائن غريب يظهر على أحد شواطئ أستراليا ومختصة تشرح طبيعته

أثار مخلوق غريب الشكل جدلا واسعا بين في أستراليا بعدما ظهر على شاطئ خليج هورسشو في بورت إليوت، جنوب أديلايد، حيث اكتشفه السكان المحليون بعد أن جرفته الأمواج إلى الشاطئ، فالتقطوا صوره ونشروها على نطاق واسع.

وأثار الشكل الفريد للمخلوق التكهنات حول طبيعته، حيث اعتبره البعض كائنا "فضائيا" غير مألوف على كوكب الأرض.

Weird ‘alien like’ object washes up on Australian beach – so what exactly is it? https://t.co/8rv3IDowkF pic.twitter.com/cN6pSwfycl — Daily Mail Online (@MailOnline) October 29, 2024

ويبلغ طول المخلوق نحو 3 أمتار، ويتكون من أرجل شفافة تتناثر عليها "صدفات" صغيرة بنية اللون تحتوي على كائنات دقيقة تتحرك داخلها وخارجها.

ونشر السكان مقاطع فيديو للمخلوق متسائلين عن هويته، وأثارت صوره سيلا من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ فزعم البعض أن يكون المخلوق تجمعا لقشور الإوز، وهي نوع من القشريات البحرية التي تشكل تجمعات على الهياكل العائمة، مثل الصخور والأخشاب التي تطفو على سطح الماء.

وانتشرت صور المخلوق بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علّق مستخدمو تويتر وإنستغرام على غرابة الكائن وشكله الذي يوحي بأنه من خارج كوكب الأرض. وقالت إحدى النساء في تغريدة مصورة، "عندما شاهدته على الشاطئ، لم أستطع تصديق ما أراه.. ما هذا الكائن؟!".

So I came across this on my beach run this morning, and it’s alive…wtf! pic.twitter.com/IHxjZs18cC — Helen Allen (@helenmaryallen) October 29, 2024

🪿Goose Barnacles anyone😬 Weird ‘alien like’ object washes up on Australian beach – so what exactly is it? https://t.co/VudwQO3dtf — 𝓕𝓻𝓪𝓷🌹𝓛𝓪𝓾𝓻𝓪 (@FrancesLaura13) October 29, 2024

أما عالمة البيئة البحرية بجامعة جنوب أستراليا الدكتورة زوي دوبلداي، فقالت لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية إن المخلوق هو على الأرجح مجموعة من قشور الإوز، وهو نوع من القشريات البحرية.

وأوضحت دوبلداي أن هناك نوعين من قشور الإوز؛ النوع الشائع الذي ينمو على الصخور وهياكل السفن، والنوع الآخر، الذي شوهد على شاطئ خليج هورسشو، ويتميز بأرجل شفافة تساعده على التقاط جزيئات الطعام.

وأضافت أن هذه الكائنات غالبا ما تتجمع على الأجسام العائمة لفترات طويلة، ما يجعلها تبدو ككتلة عضوية غريبة.

وقالت عالمة البيئة البحرية: "هذا الاكتشاف فريد من نوعه. قد تكون هذه الكائنات نمت على هيكل قديم أو قطعة من البنية التحتية البحرية التي كانت موجودة في الماء لفترة طويلة، ما سمح بتشكلها بشكل كثيف وغير معتاد".

ويبقى اكتشاف المخلوقات البحرية الغريبة على الشواطئ محط اهتمام الكثيرين، حيث يثير الفضول العلمي والشعبي على حد سواء. وقد ألقى هذا الاكتشاف الضوء على التنوع البيولوجي المدهش في البيئة البحرية، كما قدم تذكيرا بقوة الطبيعة وقدرتها على خلق كائنات عجيبة تثير الدهشة والتأمل.