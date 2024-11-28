محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل "طبيبة كفر الدوار" بكفالة

قررت محكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، شمال مصر، إخلاء سبيل طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب، يوم الأربعاء، بكفالة 10 آلاف جنيه.

وجاء القرار بعد احتجازها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بنشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري.

محكمة كفر الدوار بالبحيرة تقضي بإخلاء سبيل طبيبة النساء والولادة وسام شعيب بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة قضية نشرها فيديوهات تحدثت خلالها عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات بحسب صحف محلية pic.twitter.com/1sgX0caNZ0 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 27, 2024

وبحسب وسائل إعلام محلية، واجهت شعيب اتهامات تتضمن الإساءة للقيم الأسرية ونشر محتوى يتناقض مع المبادئ الأسرية في المجتمع المصري، ونشر أخبار كاذبة ما من شأنه أن يسبب البلبلة بين أفراد المجتمع، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يخل بالأمن والسلم المجتمعي.

وأفادت مصادر قضائية بأن النيابة العامة كلفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمراجعة محتوى حساب الطبيبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تركزت التحقيقات على مقاطع فيديو تتناول أسرارا طبية لحالات خاصة، مما أدى إلى تقديم شكاوى من جهات حقوقية ومدنية.

وأشارت النيابة الإدارية بكفر الدوار، التي ترأستها لجنة متخصصة، إلى زيارة المستشفى الذي عملت فيه الطبيبة لفحص سجلات المرضى، بهدف الوقوف على أي مخالفات مهنية قد تكون ارتكبتها.

وكانت شعيب أثارت جدلا واسعا في مصر، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد لإطلاق سراح الطبيبة ومعارض لسلوكها المهني. ويرى البعض أن مثل هذه القضايا تمثل خطرا على الثقة في السرية الطبية، في حين اعتبر آخرون أن اعتقالها يُعد تضييقا على حرية التعبير.