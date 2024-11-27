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في "كوكب اليابان".. توقيف رجل اقتحم 1000 منزل للتخلص من التوتر

TOKYO, JAPAN - OCTOBER 20 : Police increase securities measure around the residence official of Japan Prime Minister and the headquarter of the Party Liberal Democrate on October 20, 2024, in Tokyo, Japan. After a man throwed molotov cocktails in front of the building of the Party and crashed his car at the entrance of the Prime minister official residence trying to force the barrier at the security check point the day before. (Photo by David Mareuil/Anadolu via Getty Images)
الناطق باسم الشرطة اليابانية قالت إن الرجل البالغ 37 عاما أُوقف للاشتباه في تعديه على ممتلكات خاصة (وكالة الأناضول)
27/11/2024

أوقفت الشرطة اليابانية رجلا ادعى أنه اقتحم أكثر من ألف منزل من أجل المتعة الشخصية وبدافع "التخلص من التوتر"، بحسب ما أعلن ناطق باسم الشرطة اليوم الأربعاء.

وقال الناطق باسم الشرطة إن الرجل البالغ 37 عاما أُوقف -الاثنين- في دازايفو بمنطقة فوكوكا (جنوب البلاد)، للاشتباه في تعديه على ممتلكات خاصة.

وأشار إلى إلقاء القبض على المشتبه به على الطريق أمام المنزل، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام يابانية، كان الرجل قد جعل من الاقتحام أسلوب حياة، إذ نقلت صحيفة "ماينيتشي" المحلية عنه قوله إن "اقتحام منازل الآخرين هوايتي، لقد فعلتُ ذلك أكثر من 1000 مرة".

وأضاف "الأمر يثيرني لدرجة أنّ كفّيّ تتعرقان بسبب الخشية من انكشاف أمري… إنها طريقة للتخلص من التوتر"، مقرّا بارتكابه عملية الاقتحام التي أدت إلى توقيفه.

المصدر : الفرنسية

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