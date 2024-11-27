في "كوكب اليابان".. توقيف رجل اقتحم 1000 منزل للتخلص من التوتر

أوقفت الشرطة اليابانية رجلا ادعى أنه اقتحم أكثر من ألف منزل من أجل المتعة الشخصية وبدافع "التخلص من التوتر"، بحسب ما أعلن ناطق باسم الشرطة اليوم الأربعاء.

وقال الناطق باسم الشرطة إن الرجل البالغ 37 عاما أُوقف -الاثنين- في دازايفو بمنطقة فوكوكا (جنوب البلاد)، للاشتباه في تعديه على ممتلكات خاصة.

وأشار إلى إلقاء القبض على المشتبه به على الطريق أمام المنزل، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام يابانية، كان الرجل قد جعل من الاقتحام أسلوب حياة، إذ نقلت صحيفة "ماينيتشي" المحلية عنه قوله إن "اقتحام منازل الآخرين هوايتي، لقد فعلتُ ذلك أكثر من 1000 مرة".

وأضاف "الأمر يثيرني لدرجة أنّ كفّيّ تتعرقان بسبب الخشية من انكشاف أمري… إنها طريقة للتخلص من التوتر"، مقرّا بارتكابه عملية الاقتحام التي أدت إلى توقيفه.