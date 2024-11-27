سول تشهد أعلى معدل لتساقط الثلوج منذ 117 عاما

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سول تساقطا كثيفا للثلوج طوال الليل، وسط إصدار تنبيه من الثلوج الكثيفة في أنحاء المدينة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" المحلية اليوم الأربعاء.

وتجاوز سمك الثلوج في سول اليوم 16 سنتيمترا، ليحطم بذلك الأرقام القياسية المسجلة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، منذ بدء عمليات رصد الأرصاد الجوية الحديثة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1907.

وبلغ أقصى غطاء ثلجي يومي (الذي يشير إلى أقصى تراكم للثلوج خلال اليوم) في سول 16.5 سنتيمترا حتى الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، استنادا إلى مرصد سول للأرصاد الجوية.

وتتخذ المدينة إجراءات للتحكم في حركة المرور في 4 طرق في سول، تشمل إنوانغسان-رو، وسامتشيونغ-دونغ.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع تساقط الثلوج بما يتراوح بين سنتيمتر واحد و3 سنتيمترات في الساعة، في أجزاء كثيرة من البلاد، بما يشمل منطقة سول الكبرى وأجزاء من إقليم شمال تشونغ تشيونغ، وإقليم شمال جولا، وبعض المناطق الجبلية في إقليم شمال غيونجسانغ، في حين أنه من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج حتى الليل في إقليم جانغوون.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الثلوج والأمطار على فترات متقطعة في جميع أنحاء البلاد حتى صباح يوم غد الخميس.