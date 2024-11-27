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سول تشهد أعلى معدل لتساقط الثلوج منذ 117 عاما

A woman using a smart phone walks during heavy snow fall in central Seoul, South Korea, November 27, 2024. REUTERS/Kim Hong-Ji
سيدة تسير وسط الثلوج الكثيفة التي تساقطت في وسط العاصمة الكورية الجنوبية سول (رويترز)
27/11/2024-|آخر تحديث: 27/11/202403:35 م (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سول تساقطا كثيفا للثلوج طوال الليل، وسط إصدار تنبيه من الثلوج الكثيفة في أنحاء المدينة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" المحلية اليوم الأربعاء.

وتجاوز سمك الثلوج في سول اليوم 16 سنتيمترا، ليحطم بذلك الأرقام القياسية المسجلة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، منذ بدء عمليات رصد الأرصاد الجوية الحديثة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1907.

A worker shovels snow near a monument in remembrance of the Korean War at the Korea War Memorial Museum in Seoul Wednesday, Nov. 27, 2024. (AP Photo/Ahn Young-joon)
عامل يجرف الثلج بالقرب من نصب تذكاري لإحياء ذكرى الحرب الكورية في متحف الحرب الكورية في سيول (أسوشيتد برس)

وبلغ أقصى غطاء ثلجي يومي (الذي يشير إلى أقصى تراكم للثلوج خلال اليوم) في سول 16.5 سنتيمترا حتى الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، استنادا إلى مرصد سول للأرصاد الجوية.

وتتخذ المدينة إجراءات للتحكم في حركة المرور في 4 طرق في سول، تشمل إنوانغسان-رو، وسامتشيونغ-دونغ.

Visitors Cha, left, and Chie, center, from the Philippines, play with snow as they take selfies at the Gyeongbok Palace, one of South Korea's well-known landmarks, in Seoul, South Korea, Wednesday, Nov. 27, 2024. (AP Photo/Lee Jin-man)
سيّاح من الفلبين يلتقطون الصور التذكارية في قصر غيونغبوك الذي يعد أحد المعالم الشهيرة في كوريا الجنوبية (أسوشيتد برس)

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع تساقط الثلوج بما يتراوح بين سنتيمتر واحد و3 سنتيمترات في الساعة، في أجزاء كثيرة من البلاد، بما يشمل منطقة سول الكبرى وأجزاء من إقليم شمال تشونغ تشيونغ، وإقليم شمال جولا، وبعض المناطق الجبلية في إقليم شمال غيونجسانغ، في حين أنه من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج حتى الليل في إقليم جانغوون.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الثلوج والأمطار على فترات متقطعة في جميع أنحاء البلاد حتى صباح يوم غد الخميس.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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