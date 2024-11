شاهد.. عريس يطارد بطريقة "بوليودية" لصا سرق هدية زفافه

في حادثة غريبة بدت وكأنها مأخوذة من أحد أفلام الأكشن، تحوّل عريس هندي إلى بطل حقيقي في أحد شوارع مدينة ميروت بولاية أوتار براديش بعد أن طارد لصًا قيل إنه سرق إكليلاً من الأوراق النقدية التي تلقاها هدية خلال زفافه.

ولم تمنع احتفالات الزواج أو اللباس التقليدي ديف كومار من ملاحقة السارق بطريقة مدهشة أثارت إعجاب الكثيرين.

وكما يتضح في مقطع الفيديو، بدأ كومار مطاردته بطلب توصيلة من أحد السائقين الذين تصادف وجودهم في المنطقة. وفي مشهد مثير، استمر العريس في ملاحقة الشاحنة الصغيرة التي كان اللص يستقلها.

Video of the year! In UP's Meerut, groom Dev Kumar was happily getting home after the wedding when a pick up driver pinched a note from his currency tucked garland. What followed was a near Bollywood, daring chase for justice! Groom Dev Kumar asked for lift from a motorist,… pic.twitter.com/libIH8PRTT — Piyush Rai (@Benarasiyaa) November 25, 2024

الفيديو، الذي أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر كومار وهو متشبث بالشاحنة التي كانت تسير في طريق مزدحم، قبل أن يدخل إلى مقصورة القيادة عبر النافذة، وينجح في إجبار السائق على التوقف.

بمجرد توقف الشاحنة، واجه العريس وأقاربه السائق، وبدأت مشادة انتهت بضرب اللص.

من جانبها، أعلنت شرطة ميروت أنها تلقت بلاغًا حول الواقعة، وفتحت تحقيقًا فوريا في الحادث. وأوضحت أن مركز شرطة بارتابور يتابع القضية وسيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة الأطراف المتورطة.

في المقابل، نقلت صحيفة "إنديا توداي" رواية مغايرة لما حدث، نقلا عن مالك الشاحنة مانيش سيهجال.

سيهجال أوضح أن السائق جاجبال لم يكن لديه علم بما حدث أو بالمطاردة التي تجري خلفه، مشيرا إلى أن الموقف تفجّر بعدما اتهم العريس شاحنتهم بالاحتكاك به أثناء سيرها على الطريق، مما أدى إلى المطاردة الدرامية.

وأضاف سيهجال أن السائق تعرض للاعتداء على يد العريس ومرافقيه، رغم أنه لم يكن متورطًا في أي سرقة. وأكد أن العائلة أبلغت الشرطة بالحادث، وأنهم يخططون لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المهاجمين.

وأثارت شجاعة العريس تفاعلات واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه الكثيرون بأنه بطل حقيقي، وأشادوا بحركته الشجاعة التي اعتبروها غير عادية. أحد مستخدمي المنصات الرقمية كتب "هذا العريس بطل حقيقي، ويجب أن تكون عروسه فخورة بجرأته".

The lorry driver tries to snatch the currency note garland, the groom chases the guy, eventually overpowers him, and beats the shit out him. The girl should be proud to marry such a badass 🤣 pic.twitter.com/1N5yvRWT0L — Gabbar (@GabbbarSingh) November 25, 2024