شاهد.. حصان يتجمد من البرودة في أرضروم التركية والسلطات تنقذه

تسببت البرودة الشديدة في محافظة أرضروم (شرقي تركيا) في تجمد حصان تركه صاحبه مريضًا في الشارع، وسط درجات حرارة وصلت إلى 8 درجات مئوية تحت الصفر.

وانتشر مقطع فيديو للحصان العاجز عن الحركة في حي شكري باشا بمنطقة ياقوتيا، بينما تجمّع المارة حوله وطلبوا تدخل فريق بيطري.

Erzurum'da "soğuktan dondu" diye görüntüleri paylaşılan atın ayağının kırık olduğu anlaşıldı. At, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavi altına alındı. pic.twitter.com/KxhpY8ast3 — gdh (@gundemedairhs) November 26, 2024

وخلال الفحص، تبين أن الحصان يعاني من كسور في ساقيه جعلته عاجزًا عن الحركة وسط البرد القارس. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحصان يخضع الآن لرعاية بيطرية شاملة، مع توفير العلف والماء اللازمين تحت إشراف طبي.

Erzurum'da sokak ortasında durduğu için sosyal medyada görüntüleri "soğuktan dondu" şeklinde paylaşılan atın ayağında kırık olduğu için yürüyemediği belirlendi. At, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavi altına alındı. pic.twitter.com/bZU0ZQydFK — Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) November 26, 2024

قطيع من الأغنام تجمد في عاصفة ثلجية

في حادث آخر بمنطقة أيرانجي بكارامان، تجمد قطيع من الأغنام، إذ هلك 350 رأسًا من الأغنام وحمار بسبب العاصفة الثلجية.

ووقع الحادث أثناء عودة القطيع المكون من 900 رأس من الأغنام من المراعي.

رعاة القطيع طلبوا المساعدة من مركز الطوارئ الذي تمكن من الوصول إلى القطيع رغم قسوة الأحوال الجوية، وعثروا على الأغنام المتجمدة مع الحمار، بينما تم إنقاذ بقية الأغنام مع الرعاة وإعادتها إلى القرية.

Karaman'da yayladan köye dönüşte 2 çoban ile 900 koyundan oluşan sürü, yolda kar ve tipiye yakalandı 350 koyun ile 2 eşek donarak ölürken, 550 küçükbaş sağ bulundu pic.twitter.com/sjcauOqM1o — Gazete Pencere (@gazetepencere) November 26, 2024

وكانت السلطات أصدرت تحذيرات مشددة للمواطنين بضرورة الحذر من تداعيات الطقس القاسي، إذ أغلقت طرق عديدة بسبب تراكم الثلوج. كذلك شددت السلطات على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات في ظل الظروف الجوية الصعبة.

وتعيش تركيا منذ أيام عاصفة ثلجية قوية اجتاحت معظم المناطق الوسطى والشرقية، وتسببت في انخفاض حاد في درجات الحرارة وتساقط كثيف للثلوج.

وأدت العاصفة إلى تعطيل حركة النقل وإغلاق المدارس في عشرات الولايات، كما وقعت حوادث مرورية عدة بسبب الظروف الجوية القاسية، وأسفرت عن وفاة شخص في مدينة ملاطية.