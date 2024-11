شاهد.. أطول وأقصر امرأتين في العالم تجتمعان في لندن بضيافة "غينيس"

نظمت "غينيس" لقاء بين أطول امرأة في العالم التركية رميساء غلجي وأقصر امرأة في العالم الهندية جيوتي أمجي، في العاصمة البريطانية لندن احتفالا بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس الموسوعة الشهيرة.

ويبلغ طول غلجي 215.16 سنتمترا، بينما يبلغ طول جيوتي 62.8 سنتمترا، مما يعني أن الفارق بينهما يبلغ 152.36 سنتمترا.

The first time that Rumeysa Gelgi, the world's tallest woman, met Jyoti Amge, the world's shortest woman 🥰️#GWRDay pic.twitter.com/uSLqIHZlKG

— Guinness World Records (@GWR) November 21, 2024