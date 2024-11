إغلاق مدارس نيودلهي بعد تسجيل مستوى قياسي من تلوث الهواء

وصل تلوث الهواء في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي جديد، مع تسجيل معدلات تتخطى المعايير الدولية بـ60 مرة، في وقت أبقت فيه معظم المدارس أبوابها مغلقة وقُيّدت حركة المرور.

وفي كل شتاء، تواجه المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، مستويات قياسية من التلوث بسبب الدخان المنبعث من المصانع وحركة المرور وعمليات الحرق الزراعية الموسمية.

وصباح اليوم، وصل تركيز جزيئات "بي إم 2.5" (PM2.5) الدقيقة في الهواء إلى مستويات أعلى بـ60 مرة من المستوى الأقصى الذي تعدّه منظمة الصحة العالمية مقبولا، بحسب مؤشر "آي كيو إيه".

New Delhi's air pollution levels reached the 'severe plus' category on Monday, with the 24-hour average AQI soaring to 481, marking the worst of the season.

