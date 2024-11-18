متى موعد عيد الأضحى 2025/1446؟ وكم عدد أيام الإجازة في الدول العربية والإسلامية؟

يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بعيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بحسب التقويم الهجري، والذي من المتوقع أن يوافق هذا العام يوم الجمعة الموافق 6 يونيو/حزيران 2025، وفق الحسابات الفلكية.

ويأتي عيد الأضحى في اليوم التالي ليوم عرفة، الذي يقف حجاج بيت الله الحرام خلاله على جبل عرفة لتأدية أهم مناسك الحج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، قبل أن ينفروا إلى مزدلفة بعد أذان المغرب.

ولا يمكن الجزم بموعد العيد حتى الآن، إذ يرتبط برؤية هلال شهر ذي الحجة، الذي من المنتظر أن تدعو السلطات السعودية لتحريه مساء الثلاثاء 27 مايو/أيار المقبل، بحسب تقويم أم القرى.

أما على الصعيد الفلكي، فحددت رئاسة الشؤون الدينية التركية يوم الأربعاء 28 مايو/أيار 2025 بداية شهر ذي الحجة، على أن يصادف يوم عرفة يوم الخميس 5 يونيو/حزيران المقبل، ويحل عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق الـ6 من الشهر ذاته.

ومن المفترض ألا تقل إجازة عيد الأضحى لهذا العام عن 4 أيام، بحيث تبدأ الجمعة 6 يونيو/حزيران 2025، وتستمر حتى نهاية يوم الاثنين الموافق الـ9 من الشهر ذاته في معظم الدول العربية والإسلامية، ليعود الدوام بشكل رسمي يوم الثلاثاء 10 يونيو/حزيران المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من الدول العربية تمنح إجازة قد تصل إلى أسبوع كامل.