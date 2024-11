إيلون ماسك يبحث عن موظفين بقدرات خارقة للعمل 80 ساعة أسبوعيا دون أجر

أعلن الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتسلا، فتح باب التوظيف لمبادرة جديدة تحمل اسم "دائرة كفاءة الحكومة"، تسعى إلى تقليص الإنفاق الحكومي الفدرالي. ويشترط ماسك في المتقدمين لهذه الوظائف العمل لمدة 80 ساعة أسبوعيًا، مع التركيز على القدرات الذهنية العالية، لكن المفاجأة أن الوظائف لن تكون مدفوعة.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s…

— Department of Government Efficiency (@DOGE) November 14, 2024