سقطت من يد جدتها.. قصة ضياع رضيعة أثناء نزوح عائلتها من الشمال لغزة

فلسطين – سلط صحفيون في غزة الضوء على قصة ضياع رضيعة، سقطت من يد جدتها أثناء النزوح من بيت حانون شمال القطاع إلى مدينة غزة أول أمس الثلاثاء.

ونشر الصحفيان عبد القادر صباح وكرم حسان عبر حسابهما في "إنستغرام" أمس الأربعاء، مقطعي فيديو لطفلة رضيعة تحملها سيدة من أهل الشمال النازحين وتجلس في منتصف الطريق بانتظار أن تأتي أسرتها لأخذها بعد أن سقطت من يد جدتها أثناء النزوح من بيت حانون.

وقالت السيدة إنها بادرت للمساعدة في حمل الرضيعة بعد أن سقطت من يد جدتها الكبيرة في السن ثم بعد ذلك لم تظهر الجدة مرة أخرى، مناشدة عبر الفيديوهات عائلتها لأخذها.

وعلق الصحفي حسان على الفيديو: "هذه الطفلة ضاعت البارحة من جدّتها خلال نزوح المواطنين إلى مدينة غزّة، هذه مأساة من مآسي الحرب التي لا يمكن وصفها".