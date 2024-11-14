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توقيف محتالين تنكروا بهيئة دب وحطموا سيارات للحصول على تعويضات التأمين

This handout photo released by the California Department of Insurance on November 13, 2024 shows a bear costume found in the home of a suspect in an insurance fraud case. - Four people who allegedly dressed as bears and damaged their own luxury cars in a bid to defraud insurance companies were arrested in the US state of California on November 13, 2024. Suspicions were aroused when a claim was made for ripped seats and damaged doors on a luxury Rolls-Royce Ghost, an exclusive vehicle worth hundreds of thousands of dollars. (Photo by California Department of Insurance / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / CALIFORNIA DEPARTMENT OF INSURANCE " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
تظهر الدببة الرمادية بولاية كاليفورنيا الأميركية أحيانا في أماكن غير متوقعة وغالبا ما تتسبب بأضرار للسكان (الفرنسية)
14/11/2024

قُبض على أربعة أشخاص يشتبه في احتيالهم على شركة تأمين بولاية كاليفورنيا الأميركية أمس الأربعاء بعد أن قالوا إن دبّا حطم سياراتهم الفاخرة، ليتبيّن لاحقا أن المخرب لم يكن سوى إنسان متنكر في هيئة دب.

واكتُشفت الحيلة بعد تحقيق أثارته شكوك حامت لدى شركة تأمين طلب منها هؤلاء الأشخاص تغطية أضرار قالوا إنها لحقت بسيارة "رولز رويس" من طراز "غوست"، وهي مركبة فاخرة تُقدّر قيمتها بمئات آلاف الدولارات.

وادعى المؤمِّنون أن دبًّا دخل السيارة في بحيرة أروهيد، وهي منطقة جبلية قريبة من لوس أنجلوس، ومزق المقاعد وألحق أضرارا بالأبواب، وفق بيان صادر عن إدارة التأمين في كاليفورنيا.

كما قدّموا لقطات من كاميرات مراقبة ادعوا فيها أنها تظهر الحيوان يصبّ غضبه على السيارة، لكن "بعد مراجعة أخرى للفيديو، توصل التحقيق إلى أن الدبّ كان في الواقع شخصا متنكرا بهيئة دب"، وفق بيان.

This handout photo released by the California Department of Insurance on November 13, 2024 shows a bear costume found in the home of a suspect in an insurance fraud case. - Four people who allegedly dressed as bears and damaged their own luxury cars in a bid to defraud insurance companies were arrested in the US state of California on November 13, 2024. Suspicions were aroused when a claim was made for ripped seats and damaged doors on a luxury Rolls-Royce Ghost, an exclusive vehicle worth hundreds of thousands of dollars. (Photo by California Department of Insurance / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / CALIFORNIA DEPARTMENT OF INSURANCE " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
عالم أحياء في هيئة الحفاظ على الحياة البرية قال إن الفيديوهات توضح أن الأضرار نجمت عن إنسان متنكر بزي دب (الفرنسية)

واكتشف المحققون بعد ذلك أن المشتبه فيهم استخدموا هذا المخطط لجني أموال في ما مضى، إذ سبق أن قدّم اثنان منهم مطالبتين أخريين للحصول على تعويض من شركات تأمين بسبب ضرر مزعوم طال سيارتي مرسيدس فاخرتين.

في كل مرة، ادعى المتهمون الأربعة أن دبا ألحق الضرر بالمركبة، وأرسلوا مقطع فيديو يظهر عدوانية الوحش المزعوم كدليل.

ولم يكن الادعاء الذي قدمه المؤمِّنون ضربا من الخيال، إذ تظهر الدببة الرمادية في كاليفورنيا أحيانا في أماكن غير متوقعة، وغالبا ما تكون مدمرة.

وقد أُرسلت الصور إلى عالم أحياء في هيئة الحفاظ على الحياة البرية، أكد أنه "من الواضح أنه كان إنسانا متنكرا بزي دب"، وفق البيان.

كما مكّن البحث الذي أجري في مساكن المشتبه فيهم من العثور على زيّ الحيوان المستخدم في عملية الاحتيال.

المصدر : الفرنسية

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