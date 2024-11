العروس الناجية الوحيدة.. حفل زفاف في شمال باكستان يتحول إلى مأساة

شهدت منطقة غيلغيت بلتستان -شمال باكستان- حادثا مأساويا أودى بحياة 18 شخصًا على الأقل، بعد سقوط حافلة كانت تقل 27 راكبًا كانوا مدعوين لحفل زفاف في نهر السند. ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن الجثث والناجين وسط ظروف صعبة.

تقارير محلية أفادت أن الحافلة انحرفت عن جسر ثاليتشي وسقطت في مياه النهر خلال رحلة إلى مدينة تشاكوال بإقليم البنجاب، في حين صرح المتحدث باسم الحكومة فيض الله فرقان، أن الحادث أسفر عن نجاة امرأة واحدة فقط، وهي "العروس"، التي تتلقى العلاج في المستشفى، إذ يواصل رجال الإنقاذ جهودهم للعثور على باقي الركاب المفقودين.

⚡️Wedding bus plunges into river in Kashmir, killing 26

The bride may be the only survivor after a bus carrying 27 guests crashed into the Indus river in Gilgit-Baltistan. 13 bodies have been recovered, the others missing and presumed dead pic.twitter.com/SDwcoARM5a

