هندي يقيم "حفل تأبين" لسيارته ويدفنها بجنازة شعبية

شهدت ولاية غوجرات الهندية حدثا فريدا، حيث أقام رجل جنازة رمزية لأول سيارة اشتراها في حياته، وشارك المئات من أهالي المنطقة في "حفل تأبين" سيارة "ماروتي سوزوكي واغن آر"، في مشهد أثار اهتماما واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

صحيفة "تايمز أوف إنديا" ذكرت أن صاحب السيارة سانجاي بولارا فضّل عدم بيع مركبته التي خدمته طيلة 12 عاما، وقرر بدلا من ذلك دفنها وإقامة جنازة خاصة تقديرا لدورها المهم في حياته.

ونقلت الصحيفة أن بولارا أعلن نيته زراعة شجرة في مكان دفن السيارة، لتكون رمزا يخلّد ذكراها.

A family in #Gujarat’s Amreli district recently bid farewell to their 12-year-old Maruti Suzuki #WagonR with a grand ceremony. Declaring the hatchback their “lucky car,” the family spared no expense, spending Rs 4 lakh on an event attended by around 1,500 guests, including… pic.twitter.com/OhvNjwnJG3 — The Times Of India (@timesofindia) November 9, 2024

ووثقت مقاطع الفيديو مشاهد الجنازة الغريبة التي حضرتها نحو 1500 شخص، بينهم قادة روحانيون وعرافون من قرية بادارشينجا.

وشوهدت السيارة وهي مزينة بالأزهار وموضوعة بعناية في حفرة بعمق 15 قدما، وودعها بولارا وأفراد عائلته بأداء طقوس تقليدية، بما فيها الصلاة ورش الورود، قبل أن تتم تغطيتها بالتراب.

انتشرت مقاطع دفن السيارة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود فعل متباينة، حيث وصف بعض المتابعين الحادثة بأنها "حب أعمى" للسيارة، في حين انتقد آخرون التصرف واعتبروه جهلا.

A man in Gujarat gave his old lucky car a proper ceremonial funeral and burial, spending lakhs of rupees instead of selling it. Now, would you call this blind love for the car or foolishness? pic.twitter.com/OOZPFeZxiG — Younish P (@younishpthn) November 9, 2024

جنازة مهيبة لتمساح

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُقام فيها جنازات غير تقليدية في الهند، ففي عام 2022، أُقيمت جنازة رسمية للتمساحة "بابيا" في ولاية كيرالا، بعد أن ظلت مقدسة لدى سكان المنطقة.

Babiya was the only known vegetarian crocodile in the world claimed to eat only Mandir Prasadam and guarded Sri Ananthapura lake Mandir in Kerala since 75 years attained Moksha in 2022 pic.twitter.com/lLoG9IrSNb — Heritage Guy (@HeritageGuy7) May 1, 2024

"بابيا" عُرفت بتبعيتها لنظام غذائي نباتي، وشارك المئات في وداعها، ودُفنت جثتها بعد تزيينها بالزهور، في مجمع معبد هندوسي بالمنطقة.