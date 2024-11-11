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هندي يقيم "حفل تأبين" لسيارته ويدفنها بجنازة شعبية

https://x.com/timesofindia/status/1855237655576928553 هندي يقيم "حفل تأبين" لسيارته ويدفنها بجنازة شعبية — Draft
وثقت مقاطع الفيديو مشاهد الجنازة الغريبة التي حضرتها نحو 1500 شخص بينهم قادة روحانيون وعرافون من قرية بادارشينجا (مواقع التواصل الاجتماعي)
إيمان بوجملين
11/11/2024

شهدت ولاية غوجرات الهندية حدثا فريدا، حيث أقام رجل جنازة رمزية لأول سيارة اشتراها في حياته، وشارك المئات من أهالي المنطقة في "حفل تأبين" سيارة "ماروتي سوزوكي واغن آر"، في مشهد أثار اهتماما واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

صحيفة "تايمز أوف إنديا" ذكرت أن صاحب السيارة سانجاي بولارا فضّل عدم بيع مركبته التي خدمته طيلة 12 عاما، وقرر بدلا من ذلك دفنها وإقامة جنازة خاصة تقديرا لدورها المهم في حياته.

ونقلت الصحيفة أن بولارا أعلن نيته زراعة شجرة في مكان دفن السيارة، لتكون رمزا يخلّد ذكراها.

ووثقت مقاطع الفيديو مشاهد الجنازة الغريبة التي حضرتها نحو 1500 شخص، بينهم قادة روحانيون وعرافون من قرية بادارشينجا.

وشوهدت السيارة وهي مزينة بالأزهار وموضوعة بعناية في حفرة بعمق 15 قدما، وودعها بولارا وأفراد عائلته بأداء طقوس تقليدية، بما فيها الصلاة ورش الورود، قبل أن تتم تغطيتها بالتراب.

انتشرت مقاطع دفن السيارة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود فعل متباينة، حيث وصف بعض المتابعين الحادثة بأنها "حب أعمى" للسيارة، في حين انتقد آخرون التصرف واعتبروه جهلا.

جنازة مهيبة لتمساح

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُقام فيها جنازات غير تقليدية في الهند، ففي عام 2022، أُقيمت جنازة رسمية للتمساحة "بابيا" في ولاية كيرالا، بعد أن ظلت مقدسة لدى سكان المنطقة.

"بابيا" عُرفت بتبعيتها لنظام غذائي نباتي، وشارك المئات في وداعها، ودُفنت جثتها بعد تزيينها بالزهور، في مجمع معبد هندوسي بالمنطقة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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