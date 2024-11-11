الجزائر.. لقاء الروائي أسامة المسلم يدفع المئات للتوافد إلى معرض الكتاب

وثّقت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي إقبالا كبيرا للحصول على توقيع الكاتب السعودي أسامة المسلم خلال مشاركته في صالون الجزائر الدولي للكتاب، الذي يُقام بنسخته الـ27 هذا العام تحت شعار "أفريقيا تكتب المستقبل".

جناح أسامة المسلم الحاصل على جائزة الثقافة الوطنية في السعودية استقطب الآلاف من الزوّار، خاصة من فئة الشباب الذين اهتموا بأعماله اهتماما واسعا.

وشهدت جلسة توقيع رواية "خوف" توافد المئات من المتحمسين للحصول على نسخة موقعة من الروائي السعودي، ما أثار تفاعلا لافتا في الأوساط الثقافية.

منظمو معرض #الجزائر الدولي للكتاب يقررون إلغاء حفل توقيع كتاب الروائي السعودي "أسامة المسلم" بسبب التدافع والازدحام pic.twitter.com/NWrGiPRsxH — عربي21 (@Arabi21News) November 11, 2024

وتأتي هذه الواقعة بعد نجاح مماثل للمسلم في المغرب ومصر، حيث احتشد الآلاف للحصول على توقيعه.

وانتشرت مقاطع فيديو للزحام والتدافع الذي أحدثه محبو المسلم، حيث تباينت ردود الأفعال؛ فبعض النشطاء اعتبروا هذه الظاهرة "إشارة إيجابية لعودة الشباب إلى القراءة".

ورأى عدد من المتابعين أن هذا النجاح يجسد شهرة المسلم في العالم العربي، حيث قال أحدهم: "إنه دليل على حب القراء للكاتب وشغفهم بأعماله"، معتبرين ذلك بمثابة "محفز للكتّاب العرب للوصول إلى مثل هذه الشعبية".

ما يحدث مع الكاتب الروائي أسامة المسلم أمر محفز للكتاب حيث استحق أن يكون في واجهة الشهرة والمجد وهذا التقدير والحب والمتابعة من كافة محبيه في جميع الدول العربية من خلال معارض الكتب التي كان أسامة نجمها بلا منازع .

ما يحدث مع الروائي أسامة المسلم أمر مفرح أعاد للكاتب هيبته… pic.twitter.com/tJvuIlWLv0 — سامي بن أحمد الجاسم (@samialjasim1) November 10, 2024

وكان المسلم ولد في الخامس من مارس/آذار 1977 بمدينة الأحساء السعودية، ودرس الأدب الإنجليزي بجامعة الملك فيصل. ثم بدأ مسيرته الأدبية في عالم الفانتازيا التاريخية، وبرز بفضل قصصه المشوقة وأسلوبه السينمائي الذي يعتمد على حوارات عميقة وأسماء مبتكرة ونهايات غير متوقعة.

نشر حتى الآن 32 رواية، من أبرزها سلسلة "خوف" و"بساتين عربستان" و"صخب الخسيف"، ويعمل حاليا على تحويل بعضها إلى مسلسلات تلفزيونية.

يشار إلى أن صالون الجزائر الدولي للكتاب أقيم هذا العام بمشاركة نحو 1283 دار نشر تمثل 60 دولة، بينها 267 دارا جزائرية و361 عربية، لتقديم نحو 300 ألف عنوان.

وقد شهدت الفعالية تقديم 480 نشاطا ثقافيا عبر فضاءات متنوعة.

وعرف المعرض من قبل تدافعات لاقتناء كتب بعض الكتّاب المشهورين مثل أحلام مستغانمي والعقيد الطاهر زبيري.