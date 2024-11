شاهد.. ركاب يعيشون لحظات عصيبة بعد محاولة فتح باب الطائرة

عاش ركاب رحلة للخطوط الجوية الكورية -التي اتجهت من العاصمة التايلندية إلى نظيرتها الكورية الجنوبية- لحظات رعب عندما حاول أحد الركاب فتح باب الطوارئ أثناء الرحلة.

ووفقًا لتقارير، ترك الراكب -بعد نحو ساعة من إقلاع الطائرة- مقعده وجلس على مقعد مخصص لطاقم الضيافة بجوار باب الطوارئ. وعندما طلب الطاقم منه العودة، بدأ في التصرف بشكل غير طبيعي محاولا فتح باب الطوارئ.

وبفضل تدخل أفراد الطاقم ومساعدة بعض المسافرين، تمت السيطرة على الراكب، ووصلت الطائرة بأمان إلى العاصمة سول، حيث تم تسليمه إلى السلطات للتحقيق معه بشأن الدوافع وراء محاولته التي هددت سلامة الطائرة والركاب.

The passenger sat in a crew-only… pic.twitter.com/ARktP1DCYv

In a statement Korean Air said a foreign male passenger was overwhelmed by crew and passengers on flight KE658 while flying between Bangkok and Seoul.

Passenger arrested after attempting to open an exit door on board Korean Air flight KE658.

وعلى الرغم من صعوبة فتح باب الطائرة أثناء الطيران بسبب اختلاف الضغط داخل المقصورة وخارجها، الذي يخلف قوة تمنع الباب من الانفتاح، فإن هذه المحاولات تظل مصدر قلق، خاصةً عند اقتراب الطائرة من الهبوط، حين يقل الفارق في الضغط.

ووفقًا لخبراء الطيران، تمتاز أبواب الطوارئ أيضًا بأقفال أوتوماتيكية تُفعَّل عندما تصل الطائرة إلى سرعات عالية، مما يضمن حماية إضافية للركاب.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد الطائرات المدنية مثل هذه الحوادث؛ ففي مايو/أيار 2023، ألقت السلطات القبض على شخص حاول فتح باب طائرة تابعة لشركة "آسيانا" الكورية بينما كانت في مرحلة الهبوط.

وعلى الرغم من هبوط الطائرة بسلام، تسببت الحادثة في مشاكل بالتنفس لبعض الركاب الذين نقلوا إلى المستشفى.

A passenger opened an emergency exit door during a flight in South Korea, forcing the crew to land while it was still open.

Air blew through the cabin of the Asiana Airlines jet, slightly injuring 12 people. pic.twitter.com/Nl8HqXeiLb

— The Associated Press (@AP) May 26, 2023