سجن 6 أشهر وغرامة مالية لاستخدام الهاتف أثناء قيادة الدراجة في اليابان

أصبح استخدام الهاتف المحمول خلال قيادة الدراجات الهوائية مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن 6 أشهر في اليابان، بحسب بند جديد في قانون السير دخل حيز التنفيذ الجمعة.

ويُعاقَب راكبو الدراجات الذين يخالفون هذا البند بالسجن لمدة أقصاها 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 100 ألف ين (أكثر بقليل من 650 دولارا).

وكتب على مناشير للشرطة الوطنية "إن إجراء مكالمة باستخدام هاتف ذكي في يدك أو النظر إلى شاشته خلال قيادة الدراجة الهوائية بات محظورا ويعاقب عليه القانون".

وقد تسببت حوادث وقعت بسبب راكبي دراجات كانوا يستخدمون هواتفهم في وفاة بعض المشاة، وفقًا لما أفادت به الحكومة.

ورغم تراجع عدد حوادث الطرق في اليابان، فإن الحوادث التي تسبب بها راكبو الدراجات الهوائية تشهد تزايدا مستمرا.

وعلى عكس العديد من الدول، يُعتبر ركوب الدراجات الهوائية على الأرصفة أمرا شائعا ومسموحا به في اليابان.

وبموجب البند الجديد، يُعاقَب على القيادة في حالة السكر بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة بقيمة 500 ألف ين (3271 دولارا).

ويواجه الأشخاص الذين يوفّرون مشروبات كحولية لراكبي الدراجات الهوائية عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو دفع غرامة بـ300 ألف ين (1963 دولارا)