شرطي أميركي يقتل قاضيًا في مكتبه بعد صداقة دامت سنوات

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يظهر رجل شرطة أميركيا يطلق النار على قاض ويرديه قتيلا في مكتبه بإحدى محاكم ولاية كنتاكي الأميركية.

ولم يتضمن المقطع المتداول صوتا يوضح ما دار بين الرجلين قبل الحادث، لكنه أظهر الشريف ميكي ستينز (43 عاما) وهو يسحب مسدّسا ويطلق النار على القاضي كيفن مولينز أثناء محاولته الاختباء.

Jaw-dropping new photo shows Kentucky sheriff pointing gun at judge moments before he shot him https://t.co/EED0P4sPNO pic.twitter.com/Q1BGRBRLZF — Daily Mail Online (@MailOnline) October 4, 2024

"The newly released surveillance footage shows Letcher County Sheriff Shawn Stines with District Judge Kevin Mullins in his chambers having what appeared to be a heated exchange before the sheriff pulled out his gun and pointed it at the jurist’s head." -New York Post#kentucky… pic.twitter.com/YOSZCReJJF — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) October 5, 2024

وتوفي مولينز (54 عاما) الذي عمل قاضيا لمدة 15 عاما، متأثرًا بإصابته بـ8 رصاصات، فيما أكدت الشرطة أن تحقيقا أوليا أشار إلى وقوع مشادة كلامية بين الرجلين قبل إطلاق النار.

وفقا للتقارير، فإن ستينز دخل إلى مكتب القاضي بعدما أخبر موظفي الاستقبال أنه يحتاج للتحدث مع مولينز على انفراد. ثم أغلق رجل الشرطة الباب بعد دخوله الغرفة، وبعدها بدقائق سمع صوت طلقات نارية.

ثم خرج الشريف من الغرفة رافعا يديه، وسلم نفسه للشرطة في بهو المحكمة التي قبضت عليه بدورها.

وأفادت تقارير شهود عيان بأن القاضي مولينز والشريف ستينز كانا صديقين لفترة طويلة. وفي يوم الحادث، تناولا وجبة الغداء معا دون أن يكون هناك أي مؤشر على وجود خلاف بينهما.

وسبق للقاضي ورجل الشرطة أن عملا معا في قضايا مختلفة تتعلق بمكافحة المخدرات في منطقة كنتاكي الريفية.

يشار إلى أن معدلات جرائم القتل سجّلت انخفاضا في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا، خصوصا في بعض المدن الكبرى بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.