شرطي أميركي يقتل قاضيًا في مكتبه بعد صداقة دامت سنوات

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يظهر رجل شرطة أميركيا يطلق النار على قاض ويرديه قتيلا في مكتبه بإحدى محاكم ولاية كنتاكي الأميركية.

ولم يتضمن المقطع المتداول صوتا يوضح ما دار بين الرجلين قبل الحادث، لكنه أظهر الشريف ميكي ستينز (43 عاما) وهو يسحب مسدّسا ويطلق النار على القاضي كيفن مولينز أثناء محاولته الاختباء.

"The newly released surveillance footage shows Letcher County Sheriff Shawn Stines with District Judge Kevin Mullins in his chambers having what appeared to be a heated exchange before the sheriff pulled out his gun and pointed it at the jurist’s head." -New York Post#kentucky… pic.twitter.com/YOSZCReJJF

— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) October 5, 2024