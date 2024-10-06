تأخر رحلة طيران هندية بسبب انتهاء ساعات عمل.. هل كان الطيار على حق؟

اضطر ركاب رحلة طيران "إنديجو" الهندي المتجهين من بوني إلى بنغالورو للانتظار 5 ساعات كاملة على متن الطائرة، بعد أن رفض الطيار الإقلاع بسبب انتهاء ساعات عمله المسموح بها.

ووفقا لصحيفة "إنديان إكسبريس"، فإن الركاب الذين بلغ عددهم نحو 200 شخص عاشوا ساعات صعبة، حيث تركوا من دون مرطبات أو تعويض حتى تمكنت الشركة من توفير طيار بديل.

وانتشرت على شبكات التواصل مقاطع فيديو من داخل الطائرة، أوضحت الجدل الدائر بين الركاب وطاقم الرحلة، في حين ظهر أحد الركاب وهو يناشد الطيار الإجابة عن استفساراتهم، إلا أن الأخير أغلق باب قمرة القيادة.

الرحلة التي كان من المقرر أن تقلع في الساعة 12:45 صباحا من يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي، غادرت في النهاية حوالي الساعة 5:44 صباحا، ووصلت إلى وجهتها النهائية في بنغالور بعد 6 ساعات تقريبا.

IndiGo flight 6E from Pune to Bengaluru delayed for 5 hours after the pilot refused to take off due to his work hours ending.Passengers were left stranded with no refreshments, no compensation.Absolute disregard for customer service. How can this be allowed? @IndiGo6E @DGCAIndia pic.twitter.com/WCDFtrqNwR — Ayush Kumar (@ayushux) October 1, 2024

رد شركة الطيران

من جانبها، ألقت "إنديجو" باللوم على "أسباب تشغيلية تتعلق بحدود وقت واجب الرحلة". وجاء في البيان "تأخرت الرحلة 6E 361 المقرر تشغيلها من بوني إلى بنغالور في 24 سبتمبر/أيلول 2024 لأسباب تشغيلية تتعلق بحدود وقت واجب الرحلة. وتم إبلاغ الركاب بالتأخير، وكان فريقنا متاحا طوال الوقت لتقديم المساعدة".

وأضاف البيان أن الشركة تعتذر عن الإزعاج الذي تعرض له الركاب خلال تلك الفترة، مشيرة إلى التزامها بتطبيق القوانين المتعلقة بسلامة الطيران وأوقات العمل المسموح بها للطيارين.

هل كان الطيار على حق؟

وعلى الرغم من حالة الاستياء التي عبر عنها الركاب على وسائل التواصل، فقد أيد أهل الاختصاص في صناعة الطيران قرار الطيار، مشيرين إلى أنه تصرف بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عن الخبير موهان رانجاناثان قوله إن "الطيار كان على حق تماما. وهناك عدد محدد من الساعات التي يمكن للطيار أن يعمل خلالها يوميا، وإذا تجاوز هذا العدد قد يتعرض للعقوبات".

وأضاف الخبير "إذا وقع حادث ما بسبب إرهاق الطيار نتيجة تجاوز ساعات العمل المسموح بها، فإن شركات التأمين قد ترفض تغطية الخسائر الناتجة عن الحادث. لذا، الالتزام بالساعات المحددة أمر ضروري لضمان سلامة الركاب والطائرة".

ويخضع عمل الطيارين لضوابط صارمة لضمان سلامة الرحلات الجوية، ففي الهند -كما في العديد من الدول- يتم تحديد ساعات الطيران والراحة بشكل صارم من قبل المديرية العامة للطيران المدني. في حين يعرض تجاوز هذه الساعات الطيارين للعقوبات، وقد يؤدي إلى سحب تراخيصهم.