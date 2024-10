تأخر رحلة طيران هندية بسبب انتهاء ساعات عمل.. هل كان الطيار على حق؟

اضطر ركاب رحلة طيران "إنديجو" الهندي المتجهين من بوني إلى بنغالورو للانتظار 5 ساعات كاملة على متن الطائرة، بعد أن رفض الطيار الإقلاع بسبب انتهاء ساعات عمله المسموح بها.

ووفقا لصحيفة "إنديان إكسبريس"، فإن الركاب الذين بلغ عددهم نحو 200 شخص عاشوا ساعات صعبة، حيث تركوا من دون مرطبات أو تعويض حتى تمكنت الشركة من توفير طيار بديل.

وانتشرت على شبكات التواصل مقاطع فيديو من داخل الطائرة، أوضحت الجدل الدائر بين الركاب وطاقم الرحلة، في حين ظهر أحد الركاب وهو يناشد الطيار الإجابة عن استفساراتهم، إلا أن الأخير أغلق باب قمرة القيادة.

الرحلة التي كان من المقرر أن تقلع في الساعة 12:45 صباحا من يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي، غادرت في النهاية حوالي الساعة 5:44 صباحا، ووصلت إلى وجهتها النهائية في بنغالور بعد 6 ساعات تقريبا.

IndiGo flight 6E from Pune to Bengaluru delayed for 5 hours after the pilot refused to take off due to his work hours ending.Passengers were left stranded with no refreshments, no compensation.Absolute disregard for customer service. How can this be allowed? @IndiGo6E @DGCAIndia pic.twitter.com/WCDFtrqNwR

