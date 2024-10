"قرن" ينمو في جبين امرأة صينية تبلغ من العمر 107 أعوام

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورة امرأة صينية تبلغ من العمر 107 أعوام نما على جبهتها قرن طوله 10 سنتيمترات.

وأصبحت المعمرة التي تدعى تشين نجمة غير متوقعة على "دويوين" Douyin، النسخة الصينية من "تيك توك"، بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتباهى "بقرن الشيطان المميز" كما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست".

لقد تطور النمو على مدى عدة سنوات، ومع ذلك لا تزال تشين تتمتع بصحة جيدة، مع شهية كبيرة ونظرة إيجابية، كما أصبحت من المشاهير المحليين في مقاطعة قوانغدونغ حيث تعيش.

تُعرف حالة نمو قرن على الجبين أو أجزاء أخرى من الجسم لدى كبار السن باسم "القرن الجلدي" (Cutaneous Horn)، وهي عبارة عن تكوّن قشري يشبه القرن وينمو من الجلد. ويتكوّن هذا "القرن" نتيجة لتراكم مفرط للكيراتين، وهو البروتين الذي يُشكّل الشعر والأظافر، وعادة ما تكون هذه الحالة مرتبطة بأورام جلدية حميدة، لكنها قد تكون أيضا علامة على تغيرات جلدية خطيرة أو أورام خبيثة.

ويظهر القرن الجلدي غالبا عند الأشخاص الأكبر سنا، وتحديدا في المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وتحتاج هذه الحالة عادة إلى استشارة طبية لتحديد طبيعتها، وفي بعض الحالات يوصى بإزالتها جراحيا إذا كانت تؤدي إلى أعراض مزعجة كالآلام أو للاشتباه بوجود ورم.

وحسب "نيويورك بوست" فقد حدد الأطباء النمو على أنه قرن جلدي، غالبا ما يرتبط بالتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

في حين أنه حميد بشكل عام، وينصح الخبراء بمراقبة مثل هذه الحالات بسبب خطر الإصابة بالأورام الخبيثة.

ووفقا للأطباء، فإن القرون الجلدية نادرة جدا، لكنها قد تظهر على الوجه والأذنين واليدين وأصابع القدمين وفي حالات غير عادية ومؤسفة للغاية.

تشين ليست المواطنة المسنة الوحيدة التي تصدرت عناوين الأخبار بسبب قرن جلدي لافت للنظر ينمو على رأسها، وهناك حالات عدة لأشخاص مسنين تعرضوا لنمو "قرن جلدي" على الجبين أو في مناطق أخرى من الجسم.

ففي عام 2019، خضع رجل هندي يبلغ من العمر 74 عاما، شيام لال ياداف، لإزالة قرن يبلغ طوله 4 بوصات من أعلى جمجمته بواسطة عملية جراحية، وقد يتم علاج المرضى الذين يعانون من "قرن الشيطان" أيضا بالإشعاع أو العلاج الكيميائي، وسيتم تطعيم الجلد لتغطية الجرح الذي كان ذات يوم قاعدة القرن.

وأذهلت مسنة صينية أصدقاءها وأقاربها، عندما نما في جبينها قرن تعدى طوله الـ5 سنتمترات، وذكرت صحيفة الصن البريطانية أن القرن الغريب ظهر في جبين تشانغ رويفانغ (101 سنة) قبل فترة، وأخذ ينمو شيئا فشيئا.

وقال أصغر أبنائها لم نعر أهمية كبيرة للأمر عندما بدأ ينمو في جبينها في العام الماضي جلد خشن.. ومع مرور الوقت بدأ القرن في النمو عند الجهة اليمنى من جبينها، ويكاد طوله يبلغ 6 سنتمترات.

In 2010, 101-year-old Zhang Ruifang from China grew a 6-cm long cutaneous horn out of her forehead made up mostly of keratin. She has been referred to as "goat lady" and appeared to be growing a second horn on the opposite side. pic.twitter.com/ea2Zs4QiQ6

— Creepy.org (@creepydotorg) December 7, 2023