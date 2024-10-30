إعصار "دانا" يفرض الطوارئ في إسبانيا وتوقعات بمزيد من الأمطار والعواصف

تعيش مقاطعة فالنسيا الإسبانية واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية بعد اجتياح إعصار "دانا"، حيث أكدّت السلطات الإسبانية وقوع عشرات الوفيات وأن كثيرا من الأشخاص في عداد المفقودين، بينما يُتوقع أن يستغرق تحديد الحصيلة النهائية يومين على الأقل.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي رافقت إعصار "دانا" في فيضانات هائلة اجتاحت مناطق عديدة على ضفاف الأنهار، وأسفرت الكارثة حتى صباح اليوم الأربعاء عن مقتل 63 شخصًا، بينهم عدد من الأطفال، وفقًا لمركز تنسيق الطوارئ في فالنسيا.

وقد أجلت السلطات مئات من منازلهم بواسطة المروحيات وخدمات الإنقاذ.

Inundaciones devastadoras en el este y el sur de España. Al menos 62 personas han muerto en la región de Valencia, en el este del país. En el sur, el temporal ha provocado el descarrilamiento de un tren cerca de Málaga. En imágenes ⤵️https://t.co/DHuTD86N0E — euronews español (@euronewses) October 30, 2024

وفي العديد من البلديات مثل أوتيل وبايبورتا، غمرت مياه الأنهار الشوارع بالكامل، وجرفت التيارات القوية السيارات، والشاحنات، وحتى حاويات القمامة، إذ وصلت في بعض الحالات إلى الطوابق الأولى من المباني.

عمليات الإنقاذ بدأت منذ ساعات الصباح الأولى، بينما لا تزال فرق الطوارئ تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى العالقين. وتم تعليق خدمات القطارات الفائقة السرعة بين فالنسيا ومدريد بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسكك الحديد، إذ خرج قطار يقلّ 300 شخصا عن مساره بالقرب من ملقا، دون تسجيل أي إصابات.

Una gran persona jamás abandona a su mascota. Ni con el agua al cuello inundándose su casa en Valencia mientras la rescatan.

Toda mi admiración👏🏻 pic.twitter.com/d4uO8EzLft — Fran Navarro (@fran_navarr0) October 30, 2024

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حجم الدمار، حيث غمرت المياه الطرق ودفعت السيارات والشاحنات بعيدًا، فأعاق ذلك جهود الإنقاذ وأدى إلى توقف حركة النقل الجوي والسكك الحديد.

Una gran persona jamás abandona a su mascota. Ni con el agua al cuello inundándose su casa en Valencia mientras la rescatan.

Toda mi admiración👏🏻 pic.twitter.com/d4uO8EzLft — Fran Navarro (@fran_navarr0) October 30, 2024

🇪🇸 | URGENTE: Enormes lluvias torrenciales dejan graves inundaciones a su paso por Letur (Albacete) y Utiel (Valencia).

pic.twitter.com/5ckRrBi1BN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 29, 2024

Internacional | En #Valencia, #España, durante la tarde de ayer se registraron acumulados de lluvias de 150 a 200 mm en tan sólo 2 horas, ocasionando inundaciones en diferentes puntos de la ciudad como el Valle de Alcalans. pic.twitter.com/FmZPRYhUDj — 4C News (@4CNewsMx) October 29, 2024

وباتت العواصف الخريفية شائعة في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، إذ تعيش البلاد طقسًا شديد التطرف، ومن ذلك جفاف حاد ضربها في وقت سابق من هذا العام. ويرى الخبراء أن هذه الظروف مرتبطة ارتباطا مباشرا بالتغير المناخي العالمي، وهو ما يزيد من تكرار هذه الظواهر المناخية وشدتها.

🇪🇸 | IMPRESIONANTE Así fue el embate de la DANA esta tarde en la Comunidad Valenciana. ¡Parece un huracán en el Caribe! 😳🤯 pic.twitter.com/naaNmcCrsu — UHN PLUS (@UHN_Plus) October 30, 2024

وأثار تأخر إجلاء بعض العمال بسبب القوانين الصارمة موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي. وندد الناشطون بالوضع الذي وصفوه بأنه "غير إنساني"، بعد أن تعرض هؤلاء العمال للحصار في أماكن عملهم وسط الرياح العاتية والفيضانات.

Personas llamando hoy a las empresas donde trabajan, preocupadas por no saber como ir al trabajo en el País Valencià, Albacete, Múrcia, Makaga y Almería. Mientras aún se siguen buscando a desaparecidos en las riadas. Con el.miedi y la coacción funciona el capitalismo.#INUNDACION pic.twitter.com/abPIcDB6pf — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) October 30, 2024

Esto es Ikea en el MN4 el centro comercial más grande de Valencia No cerró ninguna tienda hasta las 10:00

No dejaron irse a los trabajadores antes, cientos de personas en los tejados rodeados de agua

El dinero antes que las personas. Esto es el capitalismo #MazonDimision pic.twitter.com/bYWXHhDf05 — silvia ♻️ (@Silvia33domin) October 30, 2024

وفي أعقاب الكارثة، أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي قطع زيارته الرسمية إلى الهند، عن متابعة التطورات من كثب، ودعا السكان إلى الامتثال لتعليمات الطوارئ، قائلًا "تم نشر كل وحدات الحماية المدنية وخدمات الطوارئ والشرطة والحرس المدني للتعامل مع الوضع. من الضروري توخي الحذر وتجنب السفر غير الضروري".

Pedro Sánchez promete ayudas para todos los afectados por la DANA con todos los recursos del Estado y "si hace falta de la Unión Europea" pic.twitter.com/yL9p4hnEM9 — La Vanguardia (@LaVanguardia) October 30, 2024

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرًا من استمرار الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء، مع انتقال العواصف إلى مناطق شمال فالنسيا، وأراغون، وجنوب نافارا، وكذلك غرب الأندلس.

وتم تفعيل التنبيه البرتقالي في بعض المناطق، بما في ذلك إشبيلية وقادش، تحسبًا لتراكم أكثر من 80 ملم من الأمطار خلال 12 ساعة.

تأثير الكارثة على البنية التحتية

شهدت البنية التحتية في فالنسيا تضررًا كبيرًا شمل انهيار الطرق، وتعطل خدمات النقل العام. وفي الوقت ذاته، أشار اتحاد جوكار الهيدروغرافي إلى أن خزان فوراتا، الذي واجه تدفقات مائية كبيرة وصلت إلى 800 متر مكعب في الثانية، بدأ في الاستقرار ببطء.

Actualización #Dana: ✅El Embalse de Forata se encuentra estabilizado. 🌊Se están dando entradas por salidas de 800 m³/s. 📉La tendencia es en bajada, pero muy lentamente. Sigue 👇 pic.twitter.com/SrPhFwsTrT — Confederación Hidrográfica del Júcar (@CHJucar) October 30, 2024

وفي ظل استمرار عمليات الإنقاذ، يخشى المسؤولون من ارتفاع عدد الضحايا مع مرور الوقت، خصوصًا في ظل وجود كثير من الأشخاص في عداد المفقودين.