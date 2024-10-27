إشادات بشرطي جزائري حمى مشجعا من الأمطار خلال أدائه الصلاة

أثارت صورة من الدوري الجزائري لكرة القدم موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيها شرطي جزائري وهو يحمي مشجعًا من الأمطار أثناء أدائه الصلاة باستخدام درعه الواقي.

ووقعت الحادثة خلال مباراة بين نادي اتحاد البليدة وجيل عين الدفلى، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الثانية الجزائري، على ملعب الإخوة براكني في مدينة البليدة.

#صورة_اليوم من ملعب براكني بالبليدة لشرطي يحمي مناصر من المطر أثناء أداء الأخير للصلاة pic.twitter.com/u90h4W2tsu — Badreddine Hadjam 🔻⭕🔻 (@badrohadjam) October 25, 2024

وفي اللحظة التي كان فيها المشجع يؤدي صلاته وسط هطول غزير للأمطار، قام الشرطي، الذي كان في الملعب لتأمين المباراة، باستخدام درعه البلاستيكي لتوفير مظلة تحميه من المطر.

وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي هذه اللقطة على نطاق واسع، وعدّوها رمزًا للتعايش والاحترام المتبادل بين الناس في الملاعب الرياضية.

وشهدت المباراة توقفًا في الدقيقة 60 بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما كان اتحاد البليدة متقدمًا بهدفين مقابل لا شيء على منافسه عين الدفلى.

اعتُبرت الصورة "صورة اليوم" في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد علق العديد من المتابعين بأن اللقطة تمثل "رمزًا للإنسانية واحترام المعتقدات"، وأثنوا على تصرف الشرطي.

صورة اليوم من ملعب الأخوة براكني بالبليدة ❤️

شرطي يظلل بدرعه الواقي مناصرا من المطر أثناء تأدية صلاته. pic.twitter.com/MXobzh2yqc — 🇩🇿 1.2.3 viva l’algerie (@vivalalgerie7) October 25, 2024

🔴من مهمة حفظ الأمن بث الأمان وهو مايعكس روح الانسانية لدى الشرطة الجزائرية🇩🇿❤#الجزائر pic.twitter.com/wM9gIykZ8A — Dr. Manel Sakhri – د. منال سخري (@manel_sakhri) October 26, 2024

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وشهدت ملاعب العالم مواقف تتجاوز الرياضة التنافسية إلى مواقف إنسانية تبقى في ذاكرة المشجعين؛ ففي إيطاليا شهدت إحدى مباريات الدوري المحلي قيام لاعبي الفريقين بمساعدة لاعب مصاب قبل وصول المسعفين، في موقف نال إعجاب الجماهير.

أما في الدوري البرازيلي وفي إحدى المباريات، قام اللاعبون باحتضان طفل صغير ضاع عن عائلته أثناء المباراة، وبحثوا عن أهله حتى تم لمّ شمله بهم، في موقف مؤثر أظهر التعاطف والإنسانية داخل الملعب.

وفي إحدى المباريات بالدوري الدانماركي، تدخل لاعب سريعًا لإنقاذ حياة زميله بعد انهياره على أرض الملعب، في تذكير بأهمية الإسعافات الأولية.