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إشادات بشرطي جزائري حمى مشجعا من الأمطار خلال أدائه الصلاة

على هامش مباراة في كرة القدم هكذا تصرف عون شرطة جزائري مع مناصر لم يفوت وقت الصلاة بملعب البليدة
شرطي جزائري يقي مشجعًا من المطر أثناء أدائه الصلاة في إحدى المباريات المحلية (مواقع التواصل الاجتماعي)
إيمان بوجملين
27/10/2024

أثارت صورة من الدوري الجزائري لكرة القدم موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيها شرطي جزائري وهو يحمي مشجعًا من الأمطار أثناء أدائه الصلاة باستخدام درعه الواقي.

ووقعت الحادثة خلال مباراة بين نادي اتحاد البليدة وجيل عين الدفلى، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الثانية الجزائري، على ملعب الإخوة براكني في مدينة البليدة.

وفي اللحظة التي كان فيها المشجع يؤدي صلاته وسط هطول غزير للأمطار، قام الشرطي، الذي كان في الملعب لتأمين المباراة، باستخدام درعه البلاستيكي لتوفير مظلة تحميه من المطر.

وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي هذه اللقطة على نطاق واسع، وعدّوها رمزًا للتعايش والاحترام المتبادل بين الناس في الملاعب الرياضية.

وشهدت المباراة توقفًا في الدقيقة 60 بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما كان اتحاد البليدة متقدمًا بهدفين مقابل لا شيء على منافسه عين الدفلى.

اعتُبرت الصورة "صورة اليوم" في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد علق العديد من المتابعين بأن اللقطة تمثل "رمزًا للإنسانية واحترام المعتقدات"، وأثنوا على تصرف الشرطي.

مواقف مشابهة

وشهدت ملاعب العالم مواقف تتجاوز الرياضة التنافسية إلى مواقف إنسانية تبقى في ذاكرة المشجعين؛ ففي إيطاليا شهدت إحدى مباريات الدوري المحلي قيام لاعبي الفريقين بمساعدة لاعب مصاب قبل وصول المسعفين، في موقف نال إعجاب الجماهير.

أما في الدوري البرازيلي وفي إحدى المباريات، قام اللاعبون باحتضان طفل صغير ضاع عن عائلته أثناء المباراة، وبحثوا عن أهله حتى تم لمّ شمله بهم، في موقف مؤثر أظهر التعاطف والإنسانية داخل الملعب.

وفي إحدى المباريات بالدوري الدانماركي، تدخل لاعب سريعًا لإنقاذ حياة زميله بعد انهياره على أرض الملعب، في تذكير بأهمية الإسعافات الأولية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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