وفاة مدرب توم كروز في "توب غان: مافريك" بعد تحطم طائرته خلال عرض جوي

لقي تشاك كولمان، مدرب الطيران الذي درب الممثلين في فيلم "توب غان: مافريك" (Top Gun: Maverick)، حتفه إثر تحطم طائرته خلال عرض جوي في مطار لاس كروسيس الدولي بولاية نيو مكسيكو الأميركية، حيث كان يحلق بطائرة ذات مقعدين.

Tragic footage captures the moment that Charles Thomas "Chuck" Coleman was killed in a small plane crash during a New Mexico air show. He was an accomplished pilot known for performing hundreds of stunts. Coleman, the sole occupant of the plane, was performing aerobatics at… pic.twitter.com/M17QZfYGRD — Morbid Knowledge (@Morbidful) October 23, 2024

Tom Cruise's Top Gun: Maverick flight instructor, Charles Thomas 'Chuck' Coleman, has died after crashing during a stunt show at Las Cruces airport in New Mexico.

The incident occurred when his Extra Flugzeugbau EA300 aerobatic monoplane crashed at around 2.30pm on Sunday. pic.twitter.com/QSePSl49PY — T_CAS videos (@tecas2000) October 22, 2024

ووقع الحادث يوم الأحد حوالي الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي، أثناء معرض "لاس كروسيس" للطيران والفضاء. وذكرت السلطات أن الطائرة تحطمت على بعد نصف ميل غرب المطار أثناء أداء كولمان لحركات بهلوانية خطيرة.

وأكد مسؤولون أن كولمان كان الشخص الوحيد على متن الطائرة، وقد أدى الحادث إلى إلغاء العرض الجوي وإغلاق المطار بشكل مؤقت، باستثناء الرحلات المجدولة وحالات الطوارئ.

ويُعد تشاك كولمان واحدًا من أبرز طياري العروض الجوية، حيث قضى أكثر من 10 آلاف ساعة طيران، وقدم عروضًا في مئات المناسبات الجوية ونفذ أكثر من 3 آلاف رحلة بهلوانية.

كما عمل كمهندس وطيار اختبار، وشارك في تدريب ممثلي فيلم "توب غان: مافريك"، حيث أشرف على أكثر من 100 رحلة لتجهيزهم للطيران في طائرات F-18 التابعة للبحرية الأميركية.

وقال عمدة لاس كروسيس، إريك إنريكيز، في بيان يوم الاثنين: "نود أن نعرب عن أعمق تعازينا لأحباء ومعجبي تشاك كولمان".

تحقيقات مستمرة

من جانبها، تجري شرطة ولاية نيومكسيكو بالتعاون مع إدارة الطيران الفدرالية ومجلس سلامة النقل الوطني، تحقيقًا في الحادث لمعرفة أسبابه. وقد أغلقت السلطات المطار مؤقتًا لإجراء التحقيقات الأولية، في حين لا تزال التحقيقات جارية لتحديد السبب المحتمل وراء تحطم الطائرة.

حوادث الطائرات ذات المقعدين

وتُعد حوادث الطائرات ذات المقعدين شائعة نسبيًا، وغالبًا ما تنتج عن أخطاء الطيارين، أو الأعطال الفنية، أو ظروف الطيران الصعبة.

وقد شهدت السنوات الماضية عدة حوادث مماثلة، من بينها حادث تحطم طائرة "آيكون إيه5" في مايو/أيار 2017، الذي أسفر عن مقتل رائد التكنولوجيا جوني إلكان، وحادث آخر في 2019 عندما تحطمت طائرة "بيبر بي إيه-28" في ولاية كنتاكي بسبب عواصف جوية.

وتستخدم الطائرات ذات المقعدين في الغالب للتدريب والرحلات القصيرة، مما يزيد من احتمال وقوع أخطاء قد تكون لها نتائج كارثية، خاصة عند التعامل مع حالات طوارئ.