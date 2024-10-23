إزالة "كوارتر باوندر" من قائمة ماكدونالدز في ولايات أميركية بعد تفشي بكتيريا

أعلنت السلطات الصحية الفدرالية الأميركية، الثلاثاء، وفاة شخص وإصابة العشرات بتسمم غذائي ناجم عن تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية (إي كولاي) المرتبطة بوجبات "كوارتر باوندر" الشهيرة التي تقدمها سلسلة مطاعم ماكدونالدز.

وأشارت التقارير إلى رصد حالات الإصابة في 10 ولايات أميركية خلال الفترة الممتدة بين 27 سبتمبر/أيلول و11 أكتوبر/تشرين الأول، مع تسجيل أعلى نسب الإصابات في ولايتي كولورادو ونبراسكا. وشملت الولايات المتضررة الأخرى أيوا، وكانساس، وميسوري، ومونتانا، وأوريغون، ويوتا، وويسكونسن، ووايومنغ.

وذكرت وكالة الصحة العامة أن عدد المصابين الحقيقي قد يكون أكبر بكثير من الحالات المبلغ عنها، نظرا لوجود تأخير يستغرق 3 إلى 4 أسابيع في تحديد تفشي المرض وربطه ببكتيريا الإي كولاي.

مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أفاد بأن كل المصابين الذين تمت مقابلتهم أكدوا تناولهم الطعام في مطاعم ماكدونالدز، وغالبيتهم تناولوا وجبة "كوارتر باوندر". وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المحققين يركزون على مكونات مثل البصل المقطع وشرائح اللحم. وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن البصل قد يكون المصدر المحتمل لتفشي المرض.

"ماكدونالدز" يتخذ إجراءات احترازية

من جانبها، أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة أنها أوقفت توزيع البصل المبشور، وأزالت "كوارتر باوندر" مؤقتا من قائمتها في الولايات المتضررة، بما في ذلك مناطق من أيداهو، ونيفادا، ونيو مكسيكو، وأوكلاهوما.

وفي تصريح مصور، أكد رئيس ماكدونالدز في الولايات المتحدة جو إيرلينغر أن الشركة "تضع سلامة الغذاء على رأس أولوياتها"، مضيفا أنهم يعملون بشكل استباقي لإزالة البصل الذي يُستخدم في تحضير البرغر من قوائم الولايات المتأثرة.

McDonald’s president Joe Erlinger tells TODAY that he is ‘very confident’ customers can safely eat at the restaurant amid E. coli outbreak. pic.twitter.com/LhFniZM4XI — TODAY (@TODAYshow) October 23, 2024

وأدت الأزمة إلى تراجع أسهم ماكدونالدز بنسبة 6% في التداولات الموسعة. كما أشار إيرلينغر إلى أن الشركة تتعاون مع الجهات المعنية لضمان عدم تكرار الحادث.

قضية مشابهة

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان أزمة سلسلة مطاعم "جاك إن ذا بوكس" عام 1993، التي أسفرت عن وفاة 4 أطفال وإصابة أكثر من 700 شخص ببكتيريا الإي كولاي بسبب تقديم برغر غير مطهو جيدا.

وأظهرت التحقيقات حينها أن سلسلة المطاعم لم تلتزم بمعايير الطهي الكافية التي من شأنها أن تقتل البكتيريا، كما تم اكتشاف أن موردي اللحوم كانوا أيضا جزءا من المشكلة بسبب إهمالهم في سلامة المنتجات.

ودفع ذاك الحدث إلى إصلاحات واسعة في قوانين وممارسات سلامة الأغذية في الولايات المتحدة، وأدى إلى زيادة الوعي حول المخاطر المرتبطة بالأغذية الملوثة وتحسين معايير الجودة والتفتيش على المنتجات الغذائية.

بكتيريا الإشريكية القولونية

وتُعد بكتيريا الإشريكية القولونية (إي كولاي) جزءا من الأمعاء الطبيعية للبشر والحيوانات، لكنها قد تسبب أمراضا خطيرة في حال تناول سلالات مُمرضة منها. وتشمل الأعراض الإسهال، والقيء، والحمى، وتشنجات المعدة.

وتنتقل العدوى عن طريق تناول أطعمة ملوثة، مثل لحم البقر غير المطهو جيدا أو الخضروات الملوثة. وقد تنتقل العدوى أيضا من خلال الماء غير المعقم أو عبر الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة.