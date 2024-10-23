الشرطة الألمانية تقتحم مطعما يقدم البيتزا مع الكوكايين

دهمت الشرطة الألمانية مطعم بيتزا في مدينة دوسلدورف -غرب البلاد-، بعد تلقيها تقارير تفيد بأن وجبة مشهورة يقدمها المطعم كانت تتضمن مخدر الكوكايين.

وجاء البلاغ الأول من مفتشي الأغذية، الذين اشتبهوا في وجود "عنصر خاص" ضمن البيتزا رقم 40 في قائمة الطعام.

وصرّح مدير قسم الجرائم الجنائية مايكل جراف فون مولتكه، أن البيتزا رقم 40 كانت من بين الأطباق الأكثر مبيعًا، دون الإفصاح عن كمية المخدرات التي كانت مدمجة في الوجبة.

عنصر مشبوه

بدأت الشبهات في مارس/آذار 2024، حين حاول مفتشو الأغذية استيضاح الأمر من مدير المطعم البالغ من العمر 36 عامًا. وعند تدخل الشرطة، ألقى المتهم كيسًا من المخدرات من نافذة شقته، لتقع مباشرة في أيدي الضباط.

وخلال التفتيش، صادرت السلطات ما يقارب 1.6 كيلوغرام من الكوكايين، و400 غرام من القنب، بالإضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بـ268 ألف يورو، وساعات فاخرة، ومسدس، وفأس، وسكاكين.

وأطلقت الشرطة سراح مدير المطعم بعد أيام قليلة، ليعاود فتح مطعمه ويستأنف تقديم "البيتزا رقم 40" المحتوية على الكوكايين. واستغلت السلطات هذه الفرصة لتوسيع التحقيقات في سلسلة التوريد، مما أدى إلى تفكيك عصابة مخدرات في غرب ألمانيا.

ففي مداهمات واسعة نفذها نحو 150 ضابطًا، تم العثور على مزرعتين للقنب، الأولى في مونشنغلادباخ، تضم 300 نبتة، والثانية في زولينغن، تحتوي على 60 نبتة. كما تمت مداهمة منازل ومحال 12 مشتبهًا بهم، وأُلقي القبض على 3 منهم.

أحد المعتقلين الرئيسيين هو مقاتل فنون قتالية مختلطة يبلغ من العمر 22 عامًا من أصل روسي، وتشتبه الشرطة في قيامه بتهريب كميات كبيرة من الكوكايين والقنب، والاعتداء على تجار مخدرات منافسين، واحتجاز أحدهم كرهينة لعدة أيام.

تقنين الحشيش مسموح

وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) قنن استهلاك القنب بدءًا من يوليو/تموز 2024، مما سمح للأفراد بحيازة ما يصل إلى 25 غرامًا من القنب للاستخدام الشخصي. رغم ذلك، يعارض التحالف المسيحي المحافظ هذا التشريع، ويعتزم إلغاءه إذا تولى السلطة في المستقبل.

تورستن فراي، المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، صرّح لصحيفة "أوغسبورغر ألماينه تسايتونغ" أن سياسة المخدرات الجديدة "تهدد سلامة الشباب"، مؤكدًا أن التحالف سيلغي التقنين حال وصوله إلى السلطة.